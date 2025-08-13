«Авито Работа»: число резюме с навыками работы с нейросетями у молодых специалистов выросло в 2,5 раза за год — лидируют дизайнеры и SMM-специалисты

Аналитики «Авито Работы» изучили, как часто кандидаты стали указывать в анкетах навыки работы с нейросетями — сравнили данные за первое полугодие 2025 г. с аналогичным периодом 2024 г. Оказалось, что в первой половине 2025 г. таких резюме стало в 2,3 раза (+129%) больше, чем годом ранее. Чаще всего такие навыки указывают молодые соискатели, особенно в креативных и digital-сферах — дизайнеры, SMM-специалисты и копирайтеры. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Наибольшая динамика наблюдается у молодых кандидатов в возрасте от 18 до 24 лет: за год количество таких резюме с навыками работы с нейросетями выросло почти в 2,5 раза (+146%). Чаще всего такие анкеты размещали дизайнеры (+172%) — они рассчитывали получать в среднем 50 тыс. руб. в месяц. Также такие навыки активнее стали указывать в резюме SMM-специалистов (+114%), которые оценивает свой труд в среднем на 40 тыс. руб. в месяц за проект. Большинство таких анкет предполагают проектную занятость с гибким графиком — это удобно для студентов и начинающих специалистов.

«Навыки работы с нейросетями постепенно становятся новым стандартом в креативных и digital-профессиях. Специалисты — особенно дизайнеры, SMM-менеджеры, копирайтеры и маркетологи — активно применяют нейросети, чтобы ускорить выполнение задач. Для работодателей это важный индикатор: кандидат в курсе современных трендов, осваивает и внедряет технологии, чтобы работать быстрее и качественнее. Особенно интересно, что наибольшую активность в освоении нейросетей демонстрируют специалисты без опыта: на них приходится 21% всех резюме с упоминанием таких навыков. Для сравнения, год назад их доля составляла всего 11%. Это говорит о том, что новые поколения специалистов заходят на рынок уже с цифровой насмотренностью и готовностью применять новые инструменты в работе с первого дня», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

В возрастной группе от 25 до 34 лет частота упоминания навыков работы с ИИ и нейросетями в резюме выросла в 2,3 раза (+125%) за год. В этой категории соискателей такие анкеты чаще стали размещать SMM-специалисты (+115%), которые хотели бы зарабатывать около 35 тыс. руб. в месяц за проект. Также в 2,1 раза (+111%) больше стало резюме дизайнеров, указывающих такие компетенции. Их зарплатные ожидания составляли 50 тыс. руб. в месяц за проект.

Среди соискателей от 35 до 44 лет навыки работы с нейросетями стали указывать в 2,2 раза (+121%) чаще, чем годом ранее. Количество таких резюме от SMM-специалистов выросло в 2,5 раза (+150%), от дизайнеров — на 86% за год. Зарплатные ожидания первых составляли 35 тыс. руб. в месяц, вторых — около 50 тыс. руб. в месяц за проект.

Даже в анкетах более возрастных соискателей — 45–64 лет — упоминания навыков работы с нейросетями стали встречаться почти вдвое чаще (+96%), чем в первой половине прошлого года. В этой возрастной категории умение работать с нейросетями чаще указывали дизайнеры (+155%), чьи зарплатные ожидания составляли порядка 50 тыс. руб. в месяц за проект. Также такие скиллы стали на 52% чаще упоминаться в анкетах копирайтеров — они хотели бы получать порядка 35 тыс. руб. в месяц за проект.