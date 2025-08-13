CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Российский стартап Science64 запустил аналитический шахматный сервис

Российский стартап Science64 запустил одноименный аналитический шахматный сервис, способный кардинальным способом изменить сложившуюся систему подготовки шахматистов и частично заменить шахматных тренеров.

Мировая шахматная аудитория демонстрирует бурный рост – 605 млн человек, из которых более 200 млн зарегистрированы на онлайн-платформах вроде Chess.com и Lichess, но при этом система подготовки осталась в прошлом – большинство учится по видеоурокам, хаотично перебирая дебюты, часто не понимая своих слабых мест. Сегодня единственный способ системно улучшать дебют – это нанять личного тренера, часто дорогостоящего, и ждать результата месяцами.

Science64 создал собственный софт на стыке математики и теории игр, чтобы переизобрести систему шахматной подготовки. Решение сервиса направлено на выявление системных ошибок и корректировку дебютного репертуара на основе собственного анализа всех сыгранных партий шахматиста, что позволяет сделать подготовку шахматиста гораздо более эффективной и индивидуальной.

В настоящее время сервис привлек $250 тыс. в ходе 2 раундов инвестиций, в том числе в виде гранта от научного центра «Идея» и бизнес-ангела Вячеслава Кима. В рамках последнего раунда оценка сервиса составила 160 млн руб. (или $2 млн).

