CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Интернет Веб-сервисы
|

Доля подписки достигла 50% в выручке группы компаний «Литрес»

По результатам II квартала 2025 г. доля подписки («Литрес» и MyBook) в выручке группы компаний «Литрес» впервые достигла 50%, продемонстрировав значимый рост на 20 п.п. с начала 2023 г. Выручка от продажи подписок выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Количество действующих «Литрес Подписок» составило более 770 тыс. Об этом CNews сообщили представители «Литрес».

Каталог «Литрес Подписки» за год увеличился на 54% и на данный момент составляет более 930 тыс. единиц контента. В подписку входит 57% произведений, доступных в «Литрес». 49% каталога «Литрес Подписки» занимает аудиоконтент, 51% – электронные книги.

В целом емкость рынка подписки, по оценке аналитиков группы компаний «Литрес», во II квартале 2025 г. выросла на 37% и составила более 2,6 млрд руб. «Литрес» в этом сегменте занимает 49%. В общем объеме цифровой книги России доля рекуррентной модели достигла 48,5% и, по прогнозам на III квартал 2025 г., превысит половину рынка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

Китай потребовал у американцев миллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Трамп внезапно помог Китаю. Крупнейший китайский производитель ПК получил огромную прибыль благодаря новым пошлинам

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Банк добивается банкротства гигантского российского ИТ-холдинга за почти выплаченный долг

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще