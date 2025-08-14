CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Почти половина компаний регулярно теряют сотрудников из-за предложений конкурентов

Исследование «Русской Школы Управления» (РШУ) показало, что 41% компаний регулярно сталкиваются с переманиванием специалистов: 15% компаний теряют сотрудников каждый месяц, 26% — несколько раз в год. Еще 23% встречаются с такими ситуациями один-два раза в год, 28% — раз в несколько лет. И только 8% работодателей заявили, что их сотрудники никогда не уходили к конкурентам. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 1253 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

В этих условиях вопрос удержания ценных кадров становится стратегическим приоритетом для бизнеса. Чтобы сохранить персонал, работодателям приходится активно работать с мотивацией, используя как традиционные, так и новые методы.

Как компании удерживают сотрудников*

Главным инструментом удержания остаются денежные бонусы и премии — их применяют 85% работодателей. На втором месте — обучение персонала (72%), которое помогает не только не повысить профессиональный уровень специалистов, но и показать им перспективу развития внутри компании.

Также популярными инструментами являются корпоративные мероприятия (47%) и расширение соцпакета (42%). При этом 34% работодателей предлагают гибкие условия труда — от удаленки до свободного графика, а 30% разрабатывают внутренние карьерные треки, чтобы дать сотрудникам возможности для роста.

Нематериальные стимулы: что работает лучше всего*

В лидерах — признание и благодарность за работу (72%). На втором месте — возможность участия в значимых проектах (55%), затем — сильная корпоративная культура (53%) и регулярная обратная связь от руководства (52%).

Среди других эффективных методов работодатели отмечают гибкость и автономность в работе (49%) и участие сотрудников в стратегических решениях компании (45%).

Что удерживает ключевых специалистов*

По мнению опрошенных работодателей, важнейший фактор — конкурентная зарплата (85%). Далее следуют возможность карьерного роста (70%), участие в интересных проектах (53%) и баланс между работой и личной жизнью (51%).

Также ценятся признание и участие в принятии решений (45%), гибкий график или удаленная работа (38%), сильная корпоративная культура (36%), расширенный соцпакет (32%) и поддержка ментального здоровья (25%).

Анастасия Боровская, директор РШУ: «Рынок труда становится все более конкурентным. Если раньше ключевым фактором удержания сотрудников была зарплата, то сегодня работодателям необходимо выстраивать комплексную систему мотивации. Особенно показателен рост значимости нематериальных стимулов — сотрудники хотят чувствовать свою ценность, участвовать в интересных проектах и видеть перспективы развития. При этом важно понимать: универсального решения нет. HR-стратегия должна учитывать специфику бизнеса и потребности разных категорий сотрудников. Например, для топ-специалистов критически важны не только деньги, но и возможность влиять на стратегию компании. А для поколения Z на первый план часто выходит гибкий график и корпоративная культура. Эти тренды нельзя игнорировать».

*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

