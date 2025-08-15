Lender Invest запустила продукт Pre-IPO: первым эмитентом стала EdTech компания Altairika

Инвестиционная платформа Lender Invest открыла для частных инвесторов новый продукт — размещения акций на стадии Pre-IPO. Первым эмитентом в этом формате стала Altairika — участник рынка VR-образования в России, резидент «Сколково» и владелец виртуальной энциклопедии для школ. Об этом CNews сообщили представители Lender Invest.

Pre-IPO — это возможность купить долю перспективной компании до ее выхода на биржу, на более ранних и потенциально выгодных условиях: по цене, как правило, ниже ожидаемой цены IPO. Такой формат инвестиций открывает доступ к перспективным компаниям на докапитальных стадиях, позволяя диверсифицировать портфель и потенциально зафиксировать высокую доходность при успешном выходе на биржу. Теперь приобрести акции Pre-IPO можно напрямую на платформе Lender Invest.

«Ранее у нас уже был один раунд привлечения акций Pre-IPO в компанию «Экзалтер», но мы пользовались услугами сторонних брокеров. Сейчас мы получили все необходимые разрешения, и посредничество для этого процесса нам больше не нужно. Для Lender Invest это стратегический шаг: мы стремимся сделать такие размещения регулярными и доступными для широкой аудитории частных инвесторов и создавать для компаний инвестиционный лифт: от первых стадий роста до выхода на биржу», — отметил Дмитрий Исаков, основатель цифровой инвестиционной платформы Lender Invest.

Условия текущего размещения Altairika на Lender Invest: объем выпуска – 40 млн руб.; срок сбора – до 30 октября 2025 г.; минимальная сумма инвестиций – 300 030 руб.; дивиденды – ежегодно с 2027 г. (50% от прибыли); оформление сделки – подписание договора купли-продажи и оплата акций через Lender Invest; организатор выпуска – BITL; планируемый выход на Московскую биржу – 2029 г.; для получения и хранения ценных бумаг инвестору необходимо открыть счет в «ВТБ Регистраторе».

Инвестор получает статус акционера компании и может распоряжаться своей долей, включая ее продажу другим акционерам или участие в будущих раундах привлечения капитала. Кроме того, он имеет право на получение дивидендов с 2027 г.