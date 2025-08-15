Ученые ТПУ упростили получение ценного материала для производства электронных микроскопов

Ученые молодежной лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ нашли простой и экономичный способ получения порошка гексаборида лантана. Он используется при производстве катодов для электронных микроскопов, двигателей космических аппаратов, лазеров и мощных электронных приборов. Для синтеза борида редкоземельного металла политехники впервые предложили использовать безвакуумный дуговой реактор. По сравнению с аналогами такой способ в несколько раз дешевле, быстрее и менее энергозатратен. Об этом CNews сообщили представители Томского политехнического университета.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (№ 25-29-00222). Результаты работы ученых опубликованы в журнале Ceramics International (Q1, IF: 5,6).

Гексаборид лантана отличается высокой температурой плавления, твердостью, механической прочностью и термической стабильностью. Эти характеристики делают его перспективным материалом для различных оптических и диэлектрических устройств.

Традиционно гексаборид лантана получают методами искрового плазменного спекания, осаждения паровой фазы и другими. Однако такие методы технологически сложные и энергозатратные, поскольку для их осуществления необходимо наличие специализированного оборудования, способного создать инертную среду. Сегодня в России отсутствует промышленное производство гексоборида лантана.

Ученые Томского политеха синтезировали гексоборид лантана из оксида лантана и аморфного бора. Синтез материала проходил на безвакуумном дуговом реакторе: графитовые электроды реактора создали дуговой разряд, вокруг которого образовалась газовая среда из оксидов углерода – они препятствовали окислению синтезируемого материала. Во время эксперимента ученые регулировали силу тока и время дугового разряда. После каждого цикла полученный порошок исследовали методами рентгеновской дифракции, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии и романовской спектроскопии. Кроме того, порошок тестировали на термостойкость.

«В результате серии экспериментов нам удалось установить оптимальный режим работы дугового реактора, который позволил синтезировать гексаборид лантана чистотой до 97 %. Дополнительный анализ готового порошка показал, что он сохраняет устойчивость к окислению при нагревании до 1000 °C, что говорит о высокой термостойкости. При этом сам синтез не требует большого количества оборудования, проходит в одну стадию и занимает в несколько раз меньше времени по сравнению с аналогами. Поскольку не требует дополнительных процедур по очистке порошка от примесей. Это особенно важно для дальнейшего масштабирования технологии», — сказала руководитель исследования, младший научный сотрудник лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ Арина Свинухова.