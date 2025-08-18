Билайн сообщил о готовности к старту предзаказа новинок от Apple

Билайн открыл регистрацию на предзаказ новинок от компании Apple. Точный список устройств, которые представит компания в сентябре 2025 года, остается в секрете до их презентации.

Узнать о старте предзаказа и оформить его раньше других очень просто — достаточно заполнить форму на сайте оператора и ожидать звонка сотрудника колл-центра, который свяжется с вами в день старта предзаказа.

Желающие обновить свои смартфоны или приобрести устройства нового поколения от Apple, при оформлении предзаказа в Билайне получат возможность стать обладателем новинки одними из первых.

Заполните форму на сайте Билайна, чтобы не пропустить предзаказ, узнать подробности о новинках Apple и актуальных ценах в числе первых.

