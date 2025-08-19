«МТС Медиа» нарастил выручку на 1 млрд рублей

Холдинг «МТС Медиа», управляющий бизнесами экосистемы МТС в сфере развлечений, подвел итоги II квартала 2025 г. Выручка медиахолдинга увеличилась на 1 млрд руб., что обеспечено ростом пользователей онлайн-кинотеатра KION и продаж билетных сервисов, входящих в МТС Live. Об этом CNews сообщили представители «МТС Медиа».

По итогам апреля-июня 2025 г. общее количество пользователей OTT онлайн-кинотеатра KION возросло на 15,5%, а аудитория платного ТВ в четырех средах (спутник, кабель, IPTV, OTT) выросла на 11,1% год к году и достигла 14,8 млн пользователей. За отчетный период KION, стриминг «МТС Музыка» и книжный онлайн-сервис «Строки» объединены в единый кластер KION с целью единого продуктового и технологического развития и кооперации медиасервисов вокруг потребностей пользователя. Первой интеграцией стал книжный раздел в онлайн-кинотеатре, где сотни оригинальных аудиокниг из каталога «Строки» стали доступны подписчикам KION.

Среднее количество часов просмотра на пользователя в KION увеличилось на 33%.

«МТС Медиа» системно развивает собственные технологические компетенции, сокращая зависимость от импорта. Во II квартале 2025 г. медиахолдинг запустил перевод клиентов KION на собственную ИТ-платформу вместо решения одного из зарубежных вендоров. Окончательное завершение процесса перевода намечено на ближайшие месяцы.

МТС Live: рост оборота офлайн-развлечений на 44%

Оборот МТС Live в апреле-июне 2025 г. достиг 7,8 млрд руб., что на 44% выше результата за аналогичный период 2024 г.

Главным событием сезона стало открытие площадки «МТС Live Лето», которая работает в Лужниках второй год подряд.

За девять недель работы площадку посетили 200 тыс. человек, включая зрителей городских и спортивных мероприятий. На концерты МТС Live пришли 90 тыс. человек. Выручка площадки выросла год к году на 27%, при этом наибольший вклад обеспечили GMV собственных концертов и арендные доходы. Увеличилась и средняя посещаемость мероприятий – в среднем в полтора раза, что также улучшило финансовые показатели проекта год к году.

«МТС Музыка»: рост аудитории втрое

Стриминг «МТС Музыка» по итогам II квартала 2025 г. увеличил среднемесячное число активных пользователей в 2,9 раза год к году.

«МТС Лейбл»: востребованность собственных артистов

«МТС Лейбл» отметил взрывной рост популярности трека «Соленое счастье» артистки «МТС Лейбла» Ульяны Мамушкиной — количество прослушиваний в стримингах выросло в 20 раз, на этот трек снято более 250 тыс. видео в соцсетях.

Книжный сервис «Строки»

Среднее потребление в «Строках» в первом полугодии 2025 г. выросло на 13%, до 22 часов на пользователя. Среди проектов 360 сервис выпустил аудиопьесу «Омут» — спин-офф к сериалу «Актерище», которую озвучил Антон Лапенко.

Выручка «МТС Медиа» за первое полугодие 2025 г. увеличилась на 2,2 млрд руб. Прирост совокупного охвата аудитории медиахолдинга в январе-июне 2025 г. составил 28%, до 29,2 млн пользователей.