В решении Digital Q.TMS от «Диасофт» реализован «Личный кабинет сотрудника»

Компания «Диасофт» развивает решение для управления талантами Digital Q.TMS. Оно предназначено для подбора и адаптации новых сотрудников, организации профессиональных команд и постоянного развития персонала. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт» .

В обновленном решении Digital Q.TMS реализован «Личный кабинет сотрудника». Новый функционал обеспечивает каждого сотрудника компании персональной страницей, на которой собрана информация по всем направлениям его развития в следующих разрезах:

«Цели»

В виджете доступны постановка и просмотр поставленных целей на текущий и прошедшие периоды. Он обеспечивает быстрый переход к вехам по целям (дорожной карте выполнения целей) и к оценкам целей.

«Индивидуальный план развития» (ИПР)

Здесь сотрудник может ознакомиться с поставленным перед ним планом развития, целевым набором компетенций и требуемым уровнем их освоения, а также перейти к материалам для развития компетенций.

«Мои компетенции»

Функционал позволяет просмотреть перечень компетенций сотрудника и изучить диаграммы по проценту освоения полного набора компетенций для текущего и следующего грейдов. Доступны детализация информации и переход к первоисточникам для дальнейшей работы с данными разделами. Есть возможность добавления компетенции с виджета в текущий ИПР.

«Мои курсы»

Отображает список курсов, которые проходит сотрудник, с плановой датой завершения обучения, актуальным статусом прохождения и статистикой по успешно пройденным модулям, тестам и заданиям. Виджет позволяет перейти к курсу и продолжить обучение.

«Возможности для обучения»

В разделе собран каталог всех курсов компании. Сотруднику доступен поиск необходимого курса по тегу или наименованию, а также подача заявки на прохождение обучения.

Быстро ознакомиться с прогрессом сотрудника позволяет виджет с визуализацией данных по каждому разделу «Личного кабинета сотрудника».

Digital Q.TMS входит в направление автоматизации «Управление человеческим капиталом» (Human Capital Management) и активно используется непосредственно в компании «Диасофт».