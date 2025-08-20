CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«СКБ Контур» поднялся в рейтинге крупнейших ИТ-компаний страны по версии CNews

Группа компаний «СКБ Контур» улучшила свои позиции в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний, составленном CNews: поднялась с 21 на 15 место.

Опубликован рейтинг «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России» за 2024 г. По его итогам «СКБ Контур» занял 15 место, поднявшись сразу на шесть строчек по сравнению с 2023 г. Совокупная выручка компании в 2024 г. составила 39 млрд руб. без НДС против 30,8 млрд руб. в 2023 г. Рост достиг 26,62%.

В целом участники рейтинга показали высокую динамику. Совокупная выручка 500 крупнейших российских ИТ-компаний в 2024 г. превысила 3,3 трлн руб. без НДС. На долю первой сотни пришлось почти 2,8 трлн руб., что на 24,7% больше прошлогоднего результата.

Высокие темпы развития аналитики CNews связывают с растущей зрелостью цифровых решений — отечественные вендоры нарастили собственные компетенции и вышли к потребителям с комплексными разработками. Также авторы исследования отмечают, что значительную роль на рынке начинают играть технологические гиганты, способные предложить заказчикам не только автоматизацию конкретных процессов, но и масштабную экосистему ИТ-продуктов.

