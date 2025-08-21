Прогноз M1Cloud: в 2025 году сегмент рынка частных облаков вырастет на 10-15%

Сервис-провайдер M1Cloud по результатам анализа запросов на частную инфраструктуру зафиксировал смену характера использования изолированных облаков от защиты данных к специальным зонам для реализации экспериментальных бизнес-проектов и инновационных решений.

По прогнозам M1Cloud, рост облачного рынка по итогам года составит 35-40%, при этом сегмент частных облачных инфраструктур вырастет в пределах 10-15%.

В 2025 г. частные облачные инфраструктуры используются как особый ресурс для внедрения и тестирования новых бизнес-концепций и продуктов, в том числе на базе технологий искусственного интеллекта (AI), блокчейна, аналитики больших данных (Big Data) и VR/AR-решений. Полностью независимая инфраструктура позволяет бизнесу изучать новые рынки, нестандартные бизнес-стратегии и проверять гипотезы без рисков для основной деятельности компании.

Объем потребления частных облаков (Private Cloud и On-Premise Cloud) в 2024 г. превысил 40 млрд руб. и занял около 12% рынка всех типов облаков, по данным Apple Hills Digital.

«Частные облака предназначены исключительно для внутреннего пользования, что дает свободу в проведении экспериментов и принятии решений. Отсутствие публичного доступа позволяет команде разработчиков моделировать и реализовывать рискованные проекты, оценивать креативные маркетинговые кампании, запускать прототипы новых продуктов, а также тестировать изменения в клиентских сервисах без страха вызвать негативные последствия для основного бизнеса», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Использование частных облаков в качестве экспериментальной среды укрепляет конкурентные позиции компании и стимулирует развивать инновации внутри организации. При этом безопасность и изолированность частной облачной инфраструктуры создают идеальное пространство для принятия взвешенных управленческих решений.