Cyberia Nova представила игру «Земский Собор»

Российская игровая студия Cyberia Nova («Сайберия Нова») 21 августа 2025 г. провела бета-тестирование новой игры «Земский собор», релиз которой состоится 4 ноября.

Помимо этого, компания представила интерактивный образовательный модуль «Смутное время: Казачий Круг». Его уже можно бесплатно скачать на странице проекта в VK Play и на официальном сайте разработчика.

«В новом образовательном проекте мы рассказываем о важной составляющей нашей исторической идентичности. Именно казачество стало опорой империи в период воцарения династии Романовых, чье венчание на царство обеспечило России почти 300 лет стабильного развития. Казачья культура невероятно многогранна, у казаков есть свой кодекс чести и традиции», — отмечает креативный директор Cyberia Nova Сергей Русских.

Проект погружает пользователей в контекст через динамичные диалоги, интерактивные элементы для лучшего усвоения материала и формирования исторических и культурных ценностей. Основным лектором в дополнении выступает казак Кирша – главный герой игры «Земский собор», а действие развернется в тех же локациях, что и сама игра. Проект реализован при поддержке АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) и Всероссийского казачьего общества.

В закрытом бета-тестировании новой игры «Земский собор» 21 августа приняли участие более 50 блогеров, журналистов, а также экспертов индустрии. Команда Cyberia Nova рассказала о ключевых механиках и элементах игры, а участники мероприятия смогли протестировать демо-версию «Земского собора» и поделиться с разработчиками обратной связью. В ближайшее время демо-версия «Земского собора» станет доступна для всех желающих.

«Смутное время: Казачий Круг» – новый образовательный модуль в интерактивном формате, который углубленно расскажет о становлении и роли казачества в переломный период Смутного времени XVII века. Ранее Cyberia Nova уже выпустила ряд образовательных модулей, посвященных Белому городу, Москве, Ярославлю и Нижнему Новгороду. Образовательный проект будет интересен как взрослым, старшим школьникам, так и совсем юным пользователям.

«Земский собор» — новая игра в жанре приключенческого экшена (Action-Adventure) о событиях, развернувшихся после Смутного времени. Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года. Релиз состоится 4 ноября 2025 года на VK Play. Игру уже можно добавить в желаемое. Все, кто приобрёл «Смуту» до релиза «Земского собора», получат новую игру бесплатно, а владельцев предзаказа «Смуты» дополнительно ждёт уникальный внутриигровой предмет в знак отдельной благодарности. Игра подойдет для пользователей старше 12 лет.

Cyberia Nova («Сайберия Нова») — российская игровая студия, основанная в Новосибирске в 2015 году. Первые несколько лет команда занималась разработкой игровых прототипов, созданных на Unity и Unreal, и на графическом аутсорсе. Сейчас студия специализируется на продюсировании, гейм-дизайне, саунд-продюсинге, а также других направлениях геймдева. Команда составляет более 60 специалистов.