Исследование РВБ: каждый второй владелец ПВЗ планирует масштабировать свой бизнес

Сервис «RWB Исследования» компании РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) провел опрос среди почти 700 владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, чтобы выявить портрет современного собственника такого типа бизнеса. Выяснилось, что владельцы ПВЗ — это преимущественно женщины (59%) в возрасте от 36 до 45 лет, состоящие в браке и воспитывающие нескольких детей. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Большинство владельцев ПВЗ запускают бизнес самостоятельно (76%), нередко переходя в предпринимательство из найма — чаще всего из сферы розничной торговли. У 26% респондентов уже был опыт собственного бизнеса, а для остальных открытие пункта выдачи стало началом в их пути предпринимательства.

Самым ярким индикатором перспективности бизнеса по открытию ПВЗ стали будущие планы партнеров: 55% владельцев ПВЗ рассматривают возможность расширения бизнеса, причем среди тех, кто уже управляет двумя и более точками, таких предпринимателей — 69%. При этом треть из них задумывается об открытии 4–10 новых пунктов.

Среди ключевых причин открытия ПВЗ предприниматели называют желание получать дополнительный доход (50%) и стремление к самостоятельному бизнесу (42%). 35% указали, что выбрали этот формат благодаря узнаваемости и надежности Wildberries как партнера.

Бизнес-модель позволяет совмещать ПВЗ с другими источниками дохода: 62% предпринимателей сообщили, что параллельно занимаются другим делом — от найма до управления собственными компаниями. Некоторые продолжают работу по найму (16%) — чаще всего в торговле или логистике.

Несмотря на занятость, владельцы ПВЗ находят баланс между бизнесом и личной жизнью: 67% имеют хобби, 62% проводят свободное время с семьей, а 79% участвуют в образовательных программах и развивают управленческие компетенции. Среди самых популярных увлечений — спорт, путешествия и кино.

Почти половина (43%) предпринимателей отмечает, что открытие ПВЗ помогло им стабилизировать финансовое положение и обрести уверенность.

