Работодатели настаивают на офисе, соискатели требуют удаленку. «Мобиус Технологии» и hh.ru выяснили, какие форматы работы чаще всего указываются в вакансиях и резюме

Более 50% соискателей в сфере ИТ предпочли бы удаленную работу, при этом более 65% работодателей настаивают на присутствии в офисе — такие данные были получены в ходе совместного исследования, проведенного поставщиком технологического консалтинга «Мобиус Технологии» и российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter. Исследование охватило более 300 тыс. объявлений о вакансиях в ИТ-сфере, размещенных на hh.ru в течение первого полугодия 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Мобиус Технологии».

После пандемии ИТ-отрасль начала отходить от удаленного формата. Хотя соискатели по-прежнему считают его самым удобным, у работодателей по этому поводу преобладает противоположная точка зрения. Около 200 тыс. вакансий по ИТ-специальностям содержат требование присутствовать в офисе полный рабочий день, что составляет около 65% всех предложений о работе. При этом большинство тех, кто ищет работу (54%) указывают в предпочтениях удаленный формат. Но на такие вакансии приходится лишь около трети предложений о работе в ИТ-сфере — 32%, или 105 тыс. объявлений.

Компромиссом в этом столкновении интересов становится гибридный график, набравший популярность после пандемии. Как допустимый вариант он упоминается в вакансиях за 2025 год 69 тыс. раз, что составляет чуть менее четверти всех предложений о работе. Тем не менее,это на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 г., из чего можно сделать вывод, что гибрид остается неким запасным планом для работодателей. Он задействуется как аргумент в переговорах с ИТ-специалистами, которые в целом готовы рассматривать переход в офис, но не на всю неделю.

«Удаленка все еще остается в сердцах соискателей, — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru. — В более чем 50% резюме ИТ-специалистов указано желание работать именно дистанционно, причем эта доля держится и не снижается начиная с 2022 г., а в первом полугодии 2025 г. прирост удаленных вакансий составил 14%. Тем не менее сейчас именно гибридный формат, набирающий обороты, выглядит как комфортная точка пересечения, где сходятся интересы и работодателей, и соискателей».

«Мобиус Технологии старается выстраивать долгосрочные отношения и поэтому практикует индивидуальный подход к каждому специалисту, — сказала руководитель направления по подбору персонала «Мобиус Технологии» Дарья Гасилова. — Мы предлагаем сотрудничество во всех трех форматах: гибрид, возможность работать удаленно, а также комфортный офис в бизнес-центре класса А. Наша команда постоянно растет, поэтому нам было важно знать, какие условия предпочитают ИТ-соискатели. Надеемся, что результаты этого исследования помогут и другим игрокам отрасли создавать именно те условия, которые сделают их привлекательным работодателем на рынке труда».