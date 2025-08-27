Более четверти ИТ-специалистов считают китайский самым перспективным языком для карьерного роста

Китайский язык возглавляет список «полезных» для карьерного роста языков, его выбрали 26% айтишников, 23% убеждены, что более важным является английский язык. Третье место пришлось на немецкий язык (18%), а 11% – на французский. Такие результаты получил онлайн-кампус НИУ ВШЭ в ходе опроса россиян. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Почти половина ИТ-специалистов (40%) изучали или изучают сейчас английский язык, 25% – французский, 17% – немецкий, а 8% – испанский. Есть и те, кто знаком с азиатскими языками – китайским (9%) и японским (6%)*. Более половины (62%) респондентов из сферы информационных технологий убеждены, что знание иностранного языка влияет на профессиональный рост. При этом наибольшее влияние в 2025 г., по их мнению, оказывает китайский (26%) и английский (23%) языки. Кроме того, 50% считают, что через пять лет китайский будет столь же востребован, как ранее английский.

«В среднем по России, 63% респондентов в возрастных группах от 18 до 54 лет считают, что знание иностранных языков усиливает позиции на работе. Возрастная группа от 55 лет и старше в 58% случаев отвечала, что это не так уж и важно для карьерного роста. Также оказалось, что чаще всего китайский называют перспективным специалисты из сфер ИТ (26%), маркетинга и PR (41%) и ретейла (42%). Этот язык становится сильным конкурентным преимуществом в условиях расширения бизнес-сотрудничества с КНР. Это сдвигает образовательный запрос в сторону практико-ориентированных программ, где язык должен преподаваться не как изолированная дисциплина, а как часть профессиональной компетентности, интегрированной в конкретные специальности», – сказала Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ.

Опрошенные уверены, что для того, чтобы китайский положительно влиял на карьеру, нужно быть знакомым с историей страны, культурой, традициями и менталитетом (36%) и деловым этикетом (30%), владеть профессиональной лексикой (25%) и навыками деловой переписки (20%), иметь основную специальность в сочетании со знанием языка (19%)*.

«В условиях ускоренной трансформации международных отношений знание китайского языка становится важным фактором для успешной интеграции в мировой рынок труда, научное сообщество и межкультурное общение. Китай представляет собой одну из ведущих мировых держав как с точки зрения экономики, торговли, информационных и технологических фронтиров, так и в сфере культуры и образования. Курс Китая на инновации и международную открытость притягивает все больше специалистов разных областей, которые осознают необходимость высокого уровня владения китайским языком для эффективной коммуникации с носителями. Однако успешное владение китайским требует не только постоянного совершенствования в самом языке, но и глубокого понимания культурных кодов, которые формируют мышление и поведение», – сказала Мария Дубинина, руководитель онлайн-магистратуры НИУ ВШЭ «Китайский язык в межкультурной бизнес-коммуникации», доцент Школы иностранных языков НИУ ВШЭ, PhD (China).

ИТ-специалисты, которые учили или учат китайский, признались, что этот процесс для них оказался достаточно сложным (69%), а 19% отметили, что им он дается легко, еще 12% остановились на середине. Затруднения чаще всего вызывают грамматика и идиомы (по 25%), иероглифы, письмо и расширение словарного запаса (по 19%). Для улучшения навыков опрошенные чаще всего участвуют в разговорных онлайн-клубах (25%), смотрят фильмы и ролики на китайском, учатся на образовательных программах с курсом китайского, ведут дневники на иностранном языке (по 19%), читают медиа и блогеров из КНР (13%)*. Каждый четвертый применял знания языка для работы. Опрошенные рассказали, что благодаря способности общаться с китайцами, они успешно расширяют свои деловые связи с иностранцами (25%), работают с рынком КНР (19%), имеют более высокую зарплату и ускоренный должностной рост и получают более интересные задачи (по 13%)*.

Среди тех, кто никогда не учил язык Поднебесной, 52% хотели бы попробовать овладеть им, а остальные пока не рассматривали для себя такой вариант саморазвития. Подтолкнуть к изучению их могли бы рост зарплаты и должности (39%), возможность работать с компаниями КНР (22%), интерес к путешествиям и новым знакомствам (19%). В 38% случаев ИТ-специалисты отвечали, что вряд ли их что-либо замотивировало бы на знакомство с этим языком*.

Методология

Опрос проведен методом онлайн-анкетирования с 22 июля по 6 августа 2025 г. среди 1246 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской, Челябинской, Омской областях, а также в Республике Татарстан и Краснодарском крае.

* Вопрос предполагал множественный выбор, указаны наиболее популярные ответы респондентов.