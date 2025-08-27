«Нимбиус» вышла в лидеры платформ для управления облачной инфраструктурой по версии CNews

CMP-платформа «Нимбиус», разработанная компанией «Лаборатория Числитель», вышла в топ рейтинга «Российские платформы для управления облачной инфраструктурой 2025», опубликованном аналитическим центром CNewsMarket.

Аналитики CNewsMarket выпустили первый рейтинг российских платформ для управления мультиоблачной инфраструктурой и гибридной виртуальной средой. Сравнение поставщиков проводилось по ряду значимых критериев, таких как функциональность решений, безопасность и надежность, возможности биллинга и мониторинга, а также качество поддержки. «Нимбиус» получил максимальное количество баллов практически по всем критериям.

По результатам независимой оценки, «Нимбиус» лидирует среди всех участников по качеству поддержки, выделяясь большой командой разработки и сопровождения, которая способна удовлетворить любой запрос заказчика. Также платформа имеет больше подтвержденных интеграций с российскими системами виртуализации и облачными платформами. А существующая политика лицензирования и ценообразования продукта лучше подходит под крупные инсталляции и потребности enterprise-компаний.

«Высокая оценка “Нимбиуса” подтверждает наше лидерство в сегменте централизованного управления гибридными и мультиоблачными средами. Наш опыт внедрений и нынешние возможности продукта позволяют решать любые облачные задачи, которые возникают у крупных компаний из финансового сектора, ИТ, промышленности, телекома и ритейла», — отметил Александр Александров, руководитель продукта «Нимбиус».

«Нимбиус» — это CMP-платформа (Cloud Management Platform), позволяющая создавать частные и гибридные облака внутри компании и управлять облачными инфраструктурами. Платформа автоматизирует процессы предоставления ИТ-ресурсов (виртуальные машины, базы данных, кластеры Kubernetes, балансировщики нагрузки и т.д.) для конечных потребителей с возможностью их заказа и управления в режиме самообслуживания. Также в решении реализован уникальный для рынка единый модуль биллинга и аллокации затрат, реализующий базовые практики FinOps.