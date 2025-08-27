Разработчик систем виртуализации HostVM и «DатаРу Технологии» стали технологическими партнерами

HostVM, поставщик облачных решений и инфраструктуры виртуализации, и «DатаРу Технологии», российский производитель серверного и сетевого оборудования, подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на обеспечение бесшовной совместимости и повышенной эффективности между их системами. Вендоры провели серию тестов, по результатам которых доказано, что серверное оборудование и системы хранения данных «DатаРу Технологии» стабильно и без сбоев функционируют с платформой виртуализации HostVM.

Сотрудничество технологических компаний обеспечит отечественному рынку полноценное комплексное решение на базе российских ИТ-продуктов – серверов «ДатаРу ПИ660», «ДатаРу ПИ760», дискового массива «ДатаРу ПВ5024» и платформы виртуализации HostVM. Совместимость гарантирует оптимизированную производительность и повышенную надежность для пользователей.

«Мы рады сотрудничать с группой компаний «DатаРу», чтобы предложить нашим клиентам более мощное и эффективное решение для виртуализации и хранения данных. Совместимость наших систем позволит им в полной мере реализовать потенциал своих данных и достичь новых высот в бизнесе», – отметила Наталья Щелканова, руководитель направления по работе с заказчиками и партнерами HostVM.

«Совместимость оборудования «DатаРу Технологии» с платформой HostVM – это результат нашей целенаправленной работы над качеством и производительностью. Теперь заказчики получают проверенную инфраструктуру, готовую к высокой нагрузке, возможностям миграции с других платформ виртуализации и быстрому масштабированию, а значит – больше уверенности в завтрашнем дне и меньше рисков для бизнеса», – сказал Андрей Петров, системный архитектор «DатаРу Технологии».