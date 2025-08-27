CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Софтлайн Решения» и «Перспективный мониторинг» открыли центр киберучений Ampire в Российском университете транспорта

В Российском университете транспорта открывается киберполигон Ampire для тренировок по информационной безопасности. Проект реализован совместно с компанией «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщиком продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и разработчиком платформы — компанией «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС»). Занятия на киберполигоне начнутся в сентябре 2025 г.

На базе новой учебно-тренировочной платформы студенты и специалисты по информационной безопасности будут отрабатывать методы обнаружения, анализа и устранения последствий компьютерных атак в транспортной отрасли.

Российский университет транспорта стал 11 вузом, в котором киберполигон Ampire помогли установить «Софтлайн Решения». С помощью тренажера университет сможет обучать не только студентов в рамках основной программы, но и повышать квалификацию действующих специалистов в сфере ИТ и ИБ, а на встроенном модуле Junior можно обучать навыкам в сфере кибербезопасности школьников и непрофильных специалистов.

Конфигурация платформы позволяет проводить параллельно до 10 занятий и даже создавать собственные шаблоны для тренировки — писать сценарии и формировать тестовые (учебные) векторы атак с учетом особенностей конкретных организаций.

«Проект внедрения киберполигона, который реализован при участии компании «Софтлайн Решения», можно назвать уникальным. Российский университет транспорта становится фактически единственным транспортным вузом, который разворачивает масштабный центр киберучений Ampire для подготовки людей разных возрастов и профессий по направлению «Информационная безопасность». Особая значимость проекта в том, что впервые для работы на киберполигоне будет создан шаблон, который учитывает специфику инфраструктуры транспортной отрасли и сценариев атак. Это позволит вывести тренировку профильных ИБ-специалистов на новый уровень», — отметил Алексей Талалаев, аккаунт-менеджер ГК Softline.

«Мы тесно сотрудничаем с крупнейшими организациями транспортной отрасли, которые заинтересованы в повышении уровня компетенций сотрудников в области информационной безопасности. Отлично зная специфику сферы транспорта, теперь мы можем предложить партнерам инновационные подходы в обучении ИБ-специалистов. Высокотехнологичный проект, который реализован вместе с партнерами, позволит вывести на качественно новый уровень подготовку кадров в университете и увеличить число обучающихся современным инструментам борьбы с хакерами», — сказал Борис Желенков, заведующий кафедрой «Вычислительные системы, сети и информационная безопасность» РУТ.

«Качество обучения будущих специалистов по информационной безопасности определяет уровень защиты и устойчивости информационной инфраструктуры не только отдельных компаний, но и всей нашей страны. Поэтому мы уделяем особое внимание внедрению киберполигона Ampire в вузы, где обучаются студенты профильных специальностей. Теперь благодаря Российскому университету транспорта мы будем способствовать повышению профессионального уровня ИБ-специалистов и в транспортной сфере», — отметил Иван Бугай, руководитель направления по работе с ключевыми заказчиками компании «Перспективный мониторинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Сверхзагадочная компания за бесценок выкупила ноу-хау и образцы «железа» на российских процессорах

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Из-за указа Трампа прекращена отправка посылок из России в США

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: