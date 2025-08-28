CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Четверть ИТ-специалистов готовы переехать во Владивосток при появлении ипотеки под 0%

Аналитики строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» провели исследование, которое выявило желание ИТ-специалистов переехать во Владивосток. Однако опрошенные специалисты выделили несколько необходимых условий для принятия положительного решения по переезду. Об этом CNews сообщили представители «Девелопмент-Юг».

Основным требованием ИТ-специалистов является предоставление им ипотечного кредита на первичную недвижимость под 0% готовых. Это означает, что они ждут поддержки государства в полном субсидировании процентов по кредиту. Напомним, что сейчас для ИТ-специалистов действует ставка 6% годовых. При этом, согласно данным опроса, они готовы внести солидный первый взнос – до 30-35%.

Касаемо критериев привлекательности города, респонденты отметили доступное море: так ответили почти 44%. 28% отметили возможность любоваться умопомрачительными видами с любой точки города. 22% привлекает относительно мягкий климат.

Каждый пятый ИТ-специалист указал, что близкое расположение города к азиатским курортам и наличие практически в любом магазине Coca Cola из Китая и азиатской еды на любой вкус, являются для него наиболее важным критерием.

Каждый четвертый, побывав однажды, не может забыть необычный рельеф и большое количество зелени, испытывая большое желание вернуться туда еще раз.

Почти 23% опрошенных отметили, что во Владивостоке очень отзывчивый персонал в любом заведении и очень добрые люди.

