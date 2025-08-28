Миллениалы — «золотое поколение» для работодателей, а с поколением Z бизнесу приходится непросто

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование и выяснила, какое поколение сотрудников стало самым удобным для работодателей, а с кем компаниям сложнее всего находить общий язык. Лидеры и аутсайдеры оказались предсказуемыми, но различия между возрастными группами — ярче, чем можно было ожидать. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 863 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

С кем работать проще всего

Главные фавориты рынка труда — миллениалы (28–43 года). Почти половина работодателей (49%) назвали именно их наиболее комфортными в работе. На втором месте поколение X (44–59 лет) — 30%. А вот поколение Z (до 27 лет) оказалось в аутсайдерах: только 2% компаний считают, что с ними проще всего работать.

Кто доставляет больше хлопот

41% компаний признались, что сложнее всего им управлять сотрудниками поколения Z. Второе место по уровню сложности заняли бэби-бумеры (60+) — 18%.

При этом каждый четвертый работодатель (24%) не смог выделить одно поколение как «самое проблемное» — у них есть трудности в работе с разными возрастными группами.

Подстраиваются ли работодатели под разные поколения

Разница в запросах сотрудников очевидна, но бизнес пока не спешит менять подходы. Лишь 24% компаний уже адаптировали HR-стратегию с учетом разных поколений. Почти половина (49%) только планирует это сделать, а 27% прямо заявляют, что менять ничего не будут.

Даже в перспективе большинство компаний осторожно подходят к теме: только 39% работодателей собираются делать ставку на конкретные поколения в ближайшие один-два года. В приоритете для них будут миллениалы (21%) и поколение Z (18%).

Где ищут работу разные поколения

Каналы привлечения сотрудников заметно отличаются*:

Поколение Z (до 27 лет): основной канал — сайты вакансий (68%). Но для молодежи также хорошо работают соцсети (44%), внутренние кадровые резервы (43%) и рекомендации знакомых (41%). Популярны и Telegram-сообщества (30%).

Миллениалы (28–43): лидируют онлайн-платформы (77%). Важную роль играют кадровый резерв (49%), Telegram-каналы (37%) и соцсети (35%).

Поколение X (44–59): предпочитают традиционные инструменты — сайты вакансий (68%) и кадровый резерв (44%). Через соцсети их подбирают лишь 14% компаний, а по рекомендациям — всего 8%.

Бэби-бумеры (60+): чаще всего подбираются через сайты вакансий (21%) и кадровые резервы (17%). Другие каналы практически не задействованы: соцсети (2%), рекомендации (3%), сайт компании (1%),

Что удерживает сотрудников

Разные поколения по-разному видят «идеального работодателя»*:

Поколение Z: на первом месте для них карьерные возможности (67%) и гибкость — удаленка и свободный график (65%). Важны также бонусы и обучение (по 56%). Корпоративная культура ценна для 43%, а стабильность компании — только для 35%.

Миллениалы: материальная мотивация на первом месте: зарплата и бонусы (72%), социальный пакет (71%). Но не меньшее значение имеет обучение (70%) и карьерный рост (65%). Кроме того, миллениалы больше других ценят вовлеченность в стратегические задачи (45%).

Поколение X: здесь в приоритете предсказуемость: стабильность компании (65%), социальные гарантии (61%), зарплата и бонусы (59%). На гибкий график ориентируются только 25%, а на карьерный рост — 26%.

Бэби-бумеры: также ориентированы на надежность. Важнее всего социальный пакет (33%) и стабильность (31%). Карьерные перспективы и обучение имеют значение лишь для 6% и 9% представителей этой группы соответственно.

«Миллениалы сегодня стали «золотым стандартом» для работодателей — они стабильны, мотивированы и хорошо адаптируются к корпоративной культуре. Но именно поколение Z, которое вызывает наибольшие трудности у бизнеса, будет определять рынок труда в ближайшие годы. Молодые специалисты ждут быстрых карьерных результатов, гибкости и открытой коммуникации. Это вызов для HR-служб, но одновременно и шанс для компаний, которые готовы перестраивать свои стратегии. Те, кто раньше других научатся понимать и удерживать поколение Z, получат серьезное конкурентное преимущество», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.