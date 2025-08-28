Новая версия Машины объектного хранилища Скала^р: увеличенная производительность и улучшенная отказоустойчивость

Группа Rubytech сообщает о выходе новой версии Машины объектного хранилища Скала^р МХД.О для построения корпоративных S3-хранилищ. Обновленная редакция отличается повышенной отказоустойчивостью, увеличенной производительностью при работе с объектами малых размеров и расширенными возможностями масштабирования кластеров хранения, что обеспечивает значительную экономию операционных расходов предприятий. Новый релиз продукта дает возможность построить катастрофоустойчивый кластер S3 из географически удаленных инсталляций ПАК. Это существенно расширяет сценарии применения Машин Скала^р МХД.О в критически важных системах.

Машина объектного хранилища Скала^р МХД.О – это высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс, реализованный на основе технологии объектного хранения S3. Продукт обеспечивает надежное хранение почти неограниченного количества объектов с быстрым к ним доступом, а также предназначен для построения доверенной ИТ-инфраструктуры корпоративных и государственных организаций, обрабатывающих большие объемы данных. ПАК может применяться для широкого спектра задач: хранения разнородных «горячих» и «холодных» данных — от документов СЭД до архивов систем видеонаблюдения, хранения аналитических данных, организации резервного копирования, оптимизации работы СУБД, а также в задачах искусственного интеллекта.

Обновленная Машина поддерживает максимальный размер кластера хранения в 64 ПБ сырых данных. В совокупности с различными схемами репликации и помехоустойчивого кодирования (Erasure Coding) — с диапазоном схем вплоть до уровней 61+3 — это повышает эффективность и надежность хранения данных, минимизируя риски потери критически важной корпоративной информации.

Улучшения также касаются сохранения функциональности ПАК при отказе сети хранения, масштабировании сервисов S3, автоматизации и контроля использования памяти. Реализована защита сервисов кластера от некорректных S3-запросов, расширены механизмы логирования событий в хранилище.

Программная платформа Спектр S3, входящая в Машину и необходимая для управления хранилищем данных, тоже получила новый функционал: управление квотами пользователя по количеству корзин и общему объему данных, команды выгрузки диагностических дампов из графического интерфейса и иные улучшения. Также в UI Спектр S3 появилась возможность поиска информации по всем объектам тенанта.

«Рынок демонстрирует растущий спрос на геораспределенные решения с гарантированной доступностью информации. Инвестиции в надежную инфраструктуру хранения данных становятся ключевым конкурентным преимуществом для современного бизнеса. Новая версия Машины отражает развитие требований заказчиков к масштабируемости, производительности и отказоустойчивости систем хранения данных, позволяя им сосредоточиться на основной деятельности, не беспокоясь о сохранности корпоративной информации», — комментирует Илья Гусев, глава продукта Скала^р МХД.О.