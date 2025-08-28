CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Подписано трехстороннее соглашение между Минцифры Новосибирской области, СибГУТИ и «Ред Софт»

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

В ближайшие годы представители Минцифры Новосибирской области, СибГУТИ и «Ред Софт» планируют согласовать общую стратегию подготовки высококвалифицированных специалистов и внедрение отечественных ИТ-разработок в регионе. Сотрудничество будет сосредоточено в нескольких направлениях, в том числе на участии в мероприятиях, конференциях, совещаниях, а также на обмене опытом.

Начало совместной работы было положено еще в 2022 г., когда СибГУТИ получил официальный статус партнера «Ред Софт». Тогда университет заключил договор о предоставлении права использования программного обеспечения компании в учебных и научно-исследовательских целях. В рамках сотрудничества в университете специалистами «Ред Софт» оборудованы рабочие места на базе «Ред ОС».

«Подготовка ИТ-специалистов – одно из ключевых направлений национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новосибирская область – столица подготовки ИТ-кадров, славится высоким уровнем подготовки специалистов, 10 вузов и 14 колледжей региона обеспечивают отрасль информационных технологий квалифицированными кадрами. Ежегодно на рынок выходят более трех тысяч молодых специалистов. ИТ-компании охотно включаются в образовательный процесс, понимая важность качественного образования и практической ориентации студентов», – сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

«Партнерство с «Ред Софт» позволит нам развивать новые компетенции наших выпускников, обеспечивая интеграцию отечественных технологий в учебный процесс. Наш университет планирует стать региональным центром, ориентированным на подготовку будущих профессионалов отрасли информационных технологий», – сказал ректор СибГУТИ Юрий Зазуля.

«Мы рады расширить наши совместные проекты и усилить взаимодействие с Минцифрой Новосибирской области и СибГУТИ. Вместе мы планируем создавать среду, способствующую успешной подготовке новых поколений инженеров и программистов, готовых решать современные вызовы цифровой эпохи», – сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Партнеры выразили уверенность, что новое соглашение обеспечит успешную реализацию программы технологического суверенитета, повысит качество подготовки специалистов и укрепит позиции отечественного программного обеспечения в сибирском регионе.

