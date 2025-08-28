Половина работающих в найме россиян хотят уйти в собственный бизнес в ближайшие два года

Аналитики «Точка Банка» и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование, опросив 1900 россиян в июле 2025 г., которые в данный момент работают или рассматривают вакансии. Специалисты выяснили, в каких сферах работают россияне, которые больше всего стремятся открыть свое дело, кто уже совмещает найм и бизнес и почему некоторые никогда не хотели попробовать себя в предпринимательстве. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

14% работающих в найме активно планируют уйти в бизнес

Опрос показал, что многие респонденты, работающие в найме и рассматривающие вакансии, на самом деле могут уйти в предпринимательство в течение одного-двух лет — 14% активно планируют, 36% начинают думать об этом, 27% пока не решили и 23% совсем не собираются уходить в бизнес.

При этом среди тех, кто активно планирует переход в свое дело больше мужчин (16% против 11% среди женщин), а среди тех, кого бизнес совсем не интересует, наоборот, больше женщин — 25% против 20% среди мужчин. Причем чаще всего активно работают над бизнес-идеями молодые люди — от 18-до 24 лет (17%), однако возраст не убивает амбициозность россиян — среди тех, кому 45-54 года, 13% также активно планируют уйти из найма в свое дело.

В Самарской области больше всего тех, кто планирует перейти в бизнес

По данным опроса, самые предпринимательские в отношении бизнеса регионы — Самарская область, Татарстан и Иркутская область — здесь активно планируют уйти в бизнес 21%, 19% и 18% соответственно. При этом среди опрошенных москвичей 14% уже активно планируют открыть свое дело.

Меньше всего тех, кто активно планирует попробовать себя в предпринимательстве в ближайшее время живет в Ростовской области, Башкортостане и Тюменской области — 8%, 9% и 10% соответственно.

Самый большой процент тех, кто уже точно не собирается уходить их найма, чтобы пробовать себя в бизнесе в ближайшие годы оказался в Татарстане, Москве и Челябинской области — 33%, 28% и 27% респондентов из этих регионов совсем не видят свое будущее в предпринимательстве. Стоит отметить, что Татарстан оказался в в топе и по тем, кто активно планирует переход в свое дело, и по тем, кто совсем этого не хочет.

Пятая часть ИТ-специалистов активно планируют уйти в бизнес

Чаще всего активно планируют переход в предпринимательство те, кто сами предоставляют услуги для бизнеса (обучение, консалтинг) — 27% респондентов, которые уже работают в этой сфере или ищут работу, планируют свое дело.

Также в числе самых амбициозных оказались работники сферы услуг для населения (салоны, клининг, доставки), управления, HR, административный персонал и ИТ — 20-22% респондентов, работающих в этих сферах, планируют уйти в собственный бизнес.

Топ-5 сфер, работники которых активно планируют переход в бизнес в ближайшие два года

При этом среди тех, кто точно не собирается заниматься предпринимательством, больше всего работников медицины и фармацевтики (34%), а также образования и науки (29%).

Опрос также показал, что больше половины респондентов собираются открывать бизнес не в той сфере, в которой работают — 27% планируют полностью перейти в другую сферу и еще 36% думают о запуске параллельного проекта в другой нише.

81% респондентов в будущем не хотят оставаться в найме

Подавляющее большинство тех, кто сейчас работает в найме или рассматривает вакансии, в будущем хотели бы полностью уйти в бизнес — 81% респондентов. Еще 14% хотели бы совмещать найм и свое дело, а 3% хотели бы работать в найме, но заниматься бизнесом как хобби.

«Практика показывает, что массовое стремление уйти из найма в бизнес может быть вызвано желанием обрести финансовую и профессиональную независимость, а также напрямую пожинать плоды своих усилий, а не работать на чужую мечту. Главные плюсы такого перехода — это неограниченный потенциал дохода, свобода в принятии решений и возможность реализовать собственные идеи. Однако минусы и сложности также значительны: это высокие риски, финансовая нестабильность на старте, колоссальная ответственность и необходимость осваивать совершенно новые навыки — от маркетинга до управления финансами, что часто приводит к выгоранию», – отметила Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Также выяснилось, что среди тех, кто хотел бы в будущем полностью отказаться от работы по найму в пользу своего дела, больше всего работников гостиничного и ресторанного бизнеса (88%), финансов, бухгалтерии, юриспруденции и консалтинга (85%), образования и науки (84%).

При этом самым амбициозными в отношении будущего в бизнесе регионом оказался Краснодарский край — 91% респондентов мечтают о полном уходе из найма. В столице таких респондентов оказалось меньше — 81%.