CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«ТрансТелеКом» и «ВСМ-Сервис» заключили соглашение о сотрудничестве

Компания «ТрансТелеКом» и «ВСМ-Сервис» заключили соглашение о сотрудничестве для развития долгосрочных отношений в сфере информационных технологий.

В рамках соглашения стороны договорились о взаимодействии по вопросам внедрения отечественных цифровых платформенных продуктов и активного участия в цифровой трансформации холдинга РЖД, построения и эксплуатации ИТ-инфраструктуры, применения комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности, внедрения инноваций в области цифрового развития железнодорожного транспорта и комплексного обслуживания высокотехнологичных поездов. Стороны намерены активно обмениваться опытом и совместно апробировать новые технологии.

«Одно из приоритетных направлений работы компании «ТрансТелеКом» – формирование комфортной и безопасной цифровой среды для бизнеса. Мы имеем обширный опыт сотрудничества с компаниями транспортной сферы, глубоко знаем отраслевую специфику и уверены, что технологическое партнерство с ООО «ВСМ-Сервис» будет плодотворным и взаимовыгодным», – сказал генеральный директор компании «ТрансТелеКом» Роман Кравцов.

«Наша компания решает сложнейшие инженерные задачи по комплексному техническому обслуживанию современного и высокотехнологичного подвижного состава, стабильная и безопасная эксплуатация которого также зависит от надежных и защищенных информационных систем, ИТ-инфраструктуры и цифрового развития производственных процессов. Успешная работа в этом направлении возможна только при содействии надежного партнера, каким и является компания «ТрансТелеКом», – отметил генеральный директор «ВСМ-Сервис» Александр Арабаджи.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

В России откроют новый завод полного цикла по производству чипов

Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока

Топ-менеджера легендарного ИТ-интегратора «Компьюлинк» хотят посадить на 5 лет. Ему светило 10

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Знаменитый сервис доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: