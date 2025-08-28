CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Цартех» станет партнером Wheelies в области беспилотных технологий

Российский разработчик ПО для автономного управления роботизированными системами Wheelies (входит в корпорацию ITG) и производитель беспилотных летательных аппаратов «Цартех» объявили о начале стратегического сотрудничества. Задача партнерства — формирование комплексных решений, способных работать без постоянного участия оператора и обеспечивать новые сценарии применения беспилотных технологий в промышленности, строительстве, логистике и мониторинге инфраструктуры.

Совместно Wheelies и «Цартех» расширят доступность отечественных беспилотных решений и сформируют устойчивую экосистему, независимую от зарубежных технологий. Компании объединят экспертизу в создании многофункциональных беспилотных систем и разработке универсального ПО для автономного управления и координации дронов.

«В Wheelies мы сосредоточены исключительно на создании программного обеспечения для автономного управления, и это даёт нам возможность двигаться быстрее и предлагать рынку действительно передовые решения. Наша платформа изначально разрабатывается как универсальная — она способна объединять решения разных производителей и обеспечивать их работу в единой среде. «Цартех» одними из первых осознали, что дроны должны быть не только надежными и технологичными, но и по-настоящему умными, действительно автономными. Это сотрудничество позволит объединить сильные стороны обеих компаний и создавать решения нового уровня», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

«Для «Цартех» это шаг к созданию решений нового уровня: интеграция интеллектуальных систем управления делает наши аппараты более универсальными и позволяет предлагать заказчикам комплексные продукты на базе российских технологий», — отметила Александра Баранова, директор «Цартех».

