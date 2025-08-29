CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИИ и профессии будущего: как технологии формируют новые направления для профессионального развития

Образовательная онлайн-платформа «Нетология» и «СберОбразование» в совместном исследовании выявили, как россияне оценивают влияние цифровых технологий на рынок труда и как образовательные программы могут трансформироваться в ближайшие годы. В топ-3 ключевых факторов, которые могут определять будущее профессий, респонденты включили ИИ, робототехнику, нанотехнологии. В основе анализа — данные открытых источников, комментарии экспертов и результаты социологического опроса среди более 1600 опрошенных респондентов из разных регионов страны. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

Большинство участников опроса (71%) уверены, что ИИ станет определяющим фактором в будущих профессиях. На втором месте по значимости россияне называют робототехнику (55%), за ней следуют нанотехнологии (42%) и другие. Данные факторы влияют на структуру формирования мировой занятости: до 40% в сфере цифровых технологий в ближайшие годы. В России до 2035 г. число специалистов в области ИИ может вырасти почти в десять раз — с 48,3 тыс. до 463,5 тыс. человек.

ИИ уже внедряется в практику российских компаний. По оценке исследователей, сейчас ИИ-системы чаще всего используются в разработке, инжиниринге и управлении рисками (50%), а также в исследованиях (44%). На уровне операционной деятельности ИИ применяется в бэк-офисе (33%), логистике (30%), маркетинге (24%) и клиентском опыте (21%). В ближайшие годы бизнес планирует расширять использование ИИ в данных направлениях.

Мнения среди участников исследования от трансформации рынка труда совпадают с прогнозами аналитиков. 63% считают, что рынок станет более подвижным, 53% — что возрастет уровень автоматизации и роботизации. Более половины респондентов (52%) ожидают переход к цифровизации традиционных профессий, а также изменений в структуре занятости привычных отраслей. Массовое внедрение ИИ в рабочие процессы предсказывают 47%, а трансформацию рабочих мест — 46%.

При этом более половины опрошенных участников исследования (55%) отмечают, что готовы адаптироваться к изменениям в профессии в ближайшие 5-10 лет, а 62% к постоянному самообразованию. Особенно высока их доля среди респондентов в возрасте от 18 до 24 (70%) и от 25 до 34 лет (68%).

С интенсивным развитием цифровых технологий растет потребность в новых подходах к обучению. По данным опроса, 45% респондентов готовы рассматривать использование цифровых решений и ИИ-ассистентов, как часть личной образовательной траектории. Почти 40% считают важным наличие практического опыта и стажировок в виртуальных средах. Треть опрошенных отмечает важность этики взаимодействия с нейросетевыми системами и биотехнологиями в подготовке к будущим профессиям,., а также отмечают необходимость адаптации когнитивных способностей под влиянием технологического прогресса.

Владислав Кожемякин, генеральный директор «СберОбразования»: «ИИ меняет рынок труда и образование, но главная ценность технологий в том, чтобы поддержать человека. Мы создаем цифровые сервисы, которые помогают учащимся, родителям и педагогам раскрывать потенциал. Важно, чтобы технологии были помощником, который открывает больше возможностей для каждого. Именно поэтому мы уделяем внимание не только инновациям, но и социальной значимости наших решений».

Марианна Снигирева, СЕО «Нетологии»: «Результаты опроса подтверждают: интерес к технологиям, особенно к ИИ, становится важной частью профессионального и образовательного выбора. Все больше людей готовы развиваться непрерывно, пробовать новые форматы и адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Мы в «Нетологии» создаем практико-ориентированные образовательные решения, которые помогают осваивать востребованные навыки».

