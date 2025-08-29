CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Лаборатория Касперского»: 35% детей мечтают о карьере в ИТ

Согласно исследованию «Взрослые и дети в интернете», проведенному «Лабораторией Касперского», более трети школьников (35%) в будущем хотели бы работать в ИТ. Выяснилось, что мамы и папы еще больше, чем дети, хотят видеть будущее своих чад в сфере информационных технологий: почти половина родителей (47%) надеются, что ребенок выберет именно этот путь. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос «Взрослые и дети в интернете» был проведен компанией Online Interviewer по заказу «Лаборатории Касперского» в России среди родителей и их детей школьного и дошкольного возраста. Всего опрошено 2032 человека — взрослых и детей.

Особый интерес вызывает и кибербезопасность: работать в этой сфере мечтают 22% детей. Среди родителей такой выбор тоже популярен — 36% опрошенных считают ИБ перспективным направлением, которое гарантирует не только востребованность в будущем (86%), но и высокие зарплаты (64%).

Какие навыки необходимы для ИТ. И школьники, и родители уверены, что успешная карьера в ИТ невозможна без серьезной подготовки: нужны знания математики и информатики, умение программировать, аналитическое мышление и английский язык. Большинство родителей (74%) считают, что технически подготовить ребенка лучше всего помогают специализированные математические классы.

Треть родителей (36%) уверены: нужно направлять ребенка, чтобы он сам активно развивался в этом направлении. Еще 32% делают ставку на дополнительные занятия. Более четверти (28%) отметили важность участия в образовательных программах и курсах от профильных компаний.

«По нашим внутренним данным, интерес к ИТ-направлениям формируется у детей уже в младшей школе. Так, почти каждый четвертый младшеклассник уже пробовал работать с нейросетями, а каждый пятый четвероклассник занимается программированием. В связи с этим особую значимость приобретают инициативы, которые делают технологическое образование доступным уже со школы. Это, например, федеральный проект «Код будущего», где школьники могут бесплатно обучаться ИТ-специальностям и получать первый практический опыт. Такие программы становятся для детей точкой входа в профессию, а для родителей — подтверждением того, что интерес ребенка можно развивать системно и осознанно. В этом году мы, вновь присоединившись к проекту, также планируем развивать программу, чтобы еще больше школьников смогли сделать свои первые шаги в ИТ», — сказала Илона Абаншина, руководитель регионального развития образовательной платформы «Учи.ру».

«Новый учебный год — время, когда школьники и их родители намечают цели на будущее, думают, какой карьерный путь выбрать. Важно прислушиваться к ребенку и его желаниям. Задача взрослого — показать все разнообразие профессий, рассказать о плюсах и минусах каждой из них. Неважно — решит ли ребенок пойти в ИТ, кибербезопасность или другую востребованную область, главное, чтобы выбор был осознанным. При этом, чтобы быть успешным специалистом в будущем, начинать подготовку нужно уже со школы. Сейчас на рынке востребованы люди, которые не только обладают конкретными навыками, но и готовы постоянно учиться и развиваться. Особенно если речь идет про такие высокотехнологичные направления, как ИТ или информационная безопасность», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского».

