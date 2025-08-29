Новый стартап в портфеле ITG – компания «РобоКорп» по созданию автономных робототехнических комплексов

Основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус» Дмитрий Гачко представил новый проект — компанию «РобоКорп», которая будет заниматься разработкой и производством подводных, надводных и летающих автономных систем для решения сложных технических задач. Стартап запущен в рамках собственной корпоративной студии — «ИТ Гараж». Об этом CNews сообщили представители ITG.

«РобоКорп» разрабатывает гражданские автономные комплексы для сельского хозяйства, экологических экспедиций, исследования акваторий и обеспечения промышленной безопасности. Компания замыкает на себе полный цикл — от проектирования и производства до сервисного обслуживания. Помимо самих аппаратов, «РобоКорп» развивает семейство бортовых компьютеров, которые обеспечивают единую систему управления для всех типов устройств. Для испытаний и отработки технологий у компании есть собственный полигон и конструкторский центр.

«Роботы входят в нашу жизнь — это уже практичный инструмент для разных отраслей. Их задача — не заменить человека, а расширить наши возможности. Для корпорации ITG развитие автономных аппаратов стало продолжением стратегии вертикального роста. У нас уже есть платформы управления роботами Wheelies, разработки в области искусственного интеллекта и чип на кристалле с нейроускорителем. Встраивая автономные роботы в эту систему, мы делаем их не просто техническими устройствами, а частью интеллектуальной среды, где данные обрабатываются и используются для принятия решений. Убежден, что именно так будет развиваться рынок в ближайшие годы — от отдельных машин к интегрированным системам, которые умеют работать вместе и повышают эффективность целых отраслей», — сказал Дмитрий Гачко.

Аппараты «РобоКорп» работают в разных средах и управляются через единый программно-аппаратный комплекс. Такой подход позволяет использовать их в связке — объединять летающие, надводные и подводные устройства для решения комплексных задач.

«Основными направлениями развития компания «РобоКорп» считает совершенствование технологий межсредного взаимодействия, внедрение искусственного интеллекта в управление аппаратами и расширение сервисной инфраструктуры. Важная задача — сделать управление аппаратами простым и удобным для пользователя, чтобы технологию можно было внедрять не только в крупных корпорациях, но и небольших организациях. Мы рассчитываем, что интеграция в экосистему корпорации ITG позволит ускорить разработку и вывести наши решения на новый уровень», — отметил Алексей Чуклин, генеральный директор «РобоКорп».