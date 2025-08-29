Российский e-commerce замедляется, но малый бизнес находит точки роста

Период общего взрывного роста российского e-commerce подходит к концу. Рынок вступает в фазу зрелости, где успех зависит не от размера компании, а от ее гибкости и умения работать в узких нишах. К такому выводу пришли эксперты «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), которые проанализировали* транзакции онлайн-площадок разного размера: небольших, средних и крупных. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Аналитики изучили платежи пользователей в интернет-магазинах разных сегментов (малого, среднего и крупного) за январь – июнь 2025 г. и июль – декабрь 2024 г. Рассмотрены данные более чем 266 тыс. интернет-магазинов, подключенных к «ЮKassa». Малый сегмент — площадки с оборотом до 1 млн руб. в месяц, средний — с оборотом от 1 до 15 млн руб. в месяц, крупный — с оборотом от 15 млн руб. в месяц.

Рынок онлайн-торговли замедлился

С января по июнь 2025 г. общий оборот подключенных к «ЮKassa» интернет-площадок остался на уровне прошлого полугодия, число оплат также не изменилось. Аналитики отмечают, что рост относительно предыдущих шести месяцев не зафиксирован впервые за долгое время. Для сравнения: с января по июнь 2024 г. общий оборот подключенных к «ЮKassa» интернет-площадок вырос на 7% по сравнению с июлем – декабрем 2023 г., а оплат стало на 8% больше.

«Такая динамика онлайн-рынка свидетельствует о переходе отрасли к новому, качественному этапу развития. На фоне насыщения рынка потребительское поведение меняется: покупатели становятся более избирательными и ищут не массовый продукт, а персонализированный сервис и уникальные товары. Мы видим, что в таких условиях заметнее всего растут именно небольшие площадки: они быстрее адаптируются к рыночным условиям и лучше знают свою аудиторию», — отметил руководитель отдела продаж «ЮKassa» Никита Цой.

Малый бизнес — новый локомотив роста

Небольшие онлайн-площадки, подключенные к «ЮKassa», показывают опережающую динамику. За полгода их совокупный оборот вырос на 37%, а количество транзакций — на 42%. При этом средний чек уменьшился на 3%, до 2144 руб., что характерно для рынка в целом. Это говорит о том, что малому бизнесу удается привлечь клиентов к более частым, хоть и менее крупным покупкам. Современные платежные решения и снижение технических барьеров позволяют небольшим предпринимателям конкурировать с гигантами рынка.

Интересно, что у малого бизнеса наибольший спрос приходится на неожиданные категории. Например, обороты продавцов садовых принадлежностей и товаров для рукоделия выросли на 100% и 35% соответственно, как и число покупок. Это показывает, что потребители не отказываются от своих увлечений, но, возможно, ищут уникальные товары и более выгодные предложения у нишевых игроков. Средний чек в категории садовых принадлежностей увеличился на 3% и достиг 5015 руб., а в сегменте товаров для рукоделия не изменился и составил 3764 руб.

По-настоящему взрывной рост зафиксирован в сферах, которые традиционно ассоциируются с офлайн-платежами. Так, онлайн-оборот станций техобслуживания автомобилей вырос в 2,5 раза, число оплат — на 68%, а средний чек — на 63%, до 5084 руб. Небольшие площадки стали серьезнее относиться к соблюдению законодательства и официальному проведению оплаты, что позволяет им конкурировать с более крупными предприятиями, в том числе за счет программ лояльности. Спрос на онлайн-оплату юридических услуг тоже существенно увеличился: оборот вырос на 74%, число транзакций — на 47%, а средний чек — на 19% до 9598 руб.

Средний бизнес ищет новые ниши

Онлайн-площадки среднего размера растут медленнее: за полгода их оборот увеличился на 13%, число транзакций — на 23%, а средний чек снизился на 8%, до 2414 руб.

Тем не менее, наблюдается заметный рост в сегментах, которые еще недавно считались нишевыми. Обороты розничной продажи лекарств через интернет выросли на 67%, число оплат — на 30%, средний чек — на 29%, до 2628 руб. Оборот кейтеринговых услуг увеличился на 43%, число оплат — на 25%, а средний чек — на 14%, до 2170 руб.

Развлекательная индустрия тоже демонстрирует уверенный рост: кинотеатры прибавили 52% к оборотам, 45% — к числу продаж и 5% — к среднему чеку, который составил 991 рубль. Оборот спортивных клубов вырос на 48%, количество оплат — на 16%, а средний чек — на 27%, до 7231 руб.

Крупный ретейл ставит на стабильность

Крупные площадки, работающие с «ЮKassa», показали самую скромную динамику: их оборот стал на 5% выше, число транзакций — на 10% больше, а средний чек снизился на 5%, до 1218 руб.

Однако аналитики выявили любопытные структурные сдвиги внутри этого сегмента: рост смещается в сторону категорий, которые не всегда ассоциируются именно с крупным бизнесом. Например, оборот массажных услуг вырос на 91%, число оплат — на 29%, а средний чек — на 48%, до 13601 руб. Эксперты связывают это с трендом на здоровый образ жизни.

Оборот в категории бумажных и аудиокниг увеличился на 15%, число оплат — на 13%, а средний чек не изменился и составил 142 руб. Устойчивый рост в этой категории доказывает, что чтение остается востребованным, а цифровые форматы расширяют возможности потребления контента.

Оборот в сегменте строительных материалов вырос на 94%, число оплат — на 24%, а средний чек — на 57%, до 32916 руб., что согласуется с трендом на частное строительство. Похожая картина — в сегменте автозапчастей, где оборот стал на 20% выше, число оплат — на 17% больше, а средний чек составил 5941 руб. (+3%). В категории ремонтных услуг оборот увеличился на 35%, число оплат — на 15%, а средний чек достиг 11534 руб. (+17%).

Такая динамика может свидетельствовать о формировании новой модели поведения покупателей: за повседневными товарами идут к небольшим продавцам, а в том, что касается крупных покупок, доверяют лидерам рынка.

Платежные предпочтения как индикатор изменений

Аналитика транзакций в сервисе «ЮKassa» выявила интересные тенденции в выборе способов оплаты. Банковские карты все еще удерживают лидерство, обеспечивая 53% оборота во всех сегментах. Это объясняется привычкой, к тому же карты работают везде без исключения. Однако рост этого метода практически прекратился: произошло насыщение рынка.

В то же время SberPay укрепляет позиции, особенно у малого бизнеса (+38% по обороту). У небольших и крупных площадок доля этого метода достигает 23%, у средних — 29%. Росту популярности SberPay в среднем и крупном сегментах способствует развитие программ лояльности и интеграция с бизнес-сервисами банка. Для малого бизнеса, которому важна каждая продажа, такой бесшовный метод — способ повысить конверсию и не упустить клиента.

Платежи по QR-коду тоже демонстрируют существенный рост (от 41% до 87% по обороту), но их доля в общем обороте стабилизировалась и составляет 15% у небольших площадок и 19% — у остальных. В целом система развивается синхронно с рынком электронной коммерции. Более высокая доля у крупных площадок объясняется их техническими возможностями, которые способствуют быстрой интеграции новых методов.

«Рынок платежей становится разнообразнее. Сегодня бизнес может предложить каждому клиенту тот способ оплаты, который ему комфортнее и выгоднее здесь и сейчас. Развитие линейки способов оплаты может стать конкурентным преимуществом отечественного ретейла в долгосрочной перспективе», — сказал руководитель отдела продаж «ЮKassa».

Значение для рынка

Уверенный рост малого бизнеса свидетельствует о формировании более зрелой и диверсифицированной экосистемы электронной коммерции.

«Переход к нишевому развитию способствует здоровой конкуренции и открывает новые возможности для предпринимателей, готовых работать с узкими сегментами. В долгосрочной перспективе это должно привести к повышению качества сервиса онлайн-продаж и расширению ассортимента специализированных товаров», — сказал Никита Цой.