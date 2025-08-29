«ТрансТелеКом» и ВНИИЖТ договорились о сотрудничестве

ВНИИЖТ и компания «ТрансТелеКом» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий и внедрения цифровых решений. Документ подписали генеральный директор компании «ТрансТелеКом» Роман Кравцов и генеральный директор ВНИИЖТ Сергей Виноградов.

В рамках соглашения стороны договорились о совместном использовании собственных продуктов и услуг по целому ряду направлений, среди которых интеллектуальные логистические сервисы, аналитика и управление большими данными, решения на базе технологий искусственного интеллекта, многофункциональные цифровые платформы, программно-аппаратные комплексы, облачные вычисления и другие. Также в рамках сотрудничества предусмотрены научно-техническая проработка и развитие комплексных цифровых продуктов и технологических решений, обмен опытом и совместная апробация новых технологий.

«Компания «ТрансТелеКом» – активный участник процесса цифрового развития транспортно-логистической сферы. Мы обладаем большим опытом внедрения высокотехнологичных решений на транспортной инфраструктуре. Совместно с АО «ВНИИЖТ» мы сможем предложить отрасли больше эффективных инструментов и сервисов, повысить комфорт и цифровую безопасность всех участников перевозочного процесса», – сказал Роман Кравцов, генеральный директор компании «ТрансТелеКом».

«Наш институт создает инновационные решения для железнодорожного транспорта. Мы занимаемся цифровизацией, разработкой новых технологий и материалов, научными исследованиями и разработками в сфере проектирования, строительства и эксплуатации железных дорог. Уверены, что сотрудничество с АО «Компания ТрансТелеКом» – провайдером цифровых сервисов – будет взаимно интересным и плодотворным», – отметил Сергей Виноградов, генеральный директор ВНИИЖТ.