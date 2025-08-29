Удаленно работающие сотрудники есть сегодня в 4 из 10 компаний

Доля компаний, в которых работают сотрудники на удаленке, составляет 39%. В опросе приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Сотрудники на удаленке сегодня есть в 39% компаний. При этом значимых различий между Москвой (42%), Санкт-Петербургом (38%) и другими регионами России (39%) практически не наблюдается.

Лишь 4% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа.

Работодатели определились с оптимальным форматом занятости, оставив удаленку там, где это действительно необходимо и эффективно. Количество работодателей, сотрудничающих с работниками из-за рубежа, снижается: если в июне 2023 г. такие сотрудники работали в 9% компаний, то в августе 2025 г. — только в 4%.

В компаниях, которые практикуют удаленный формат, он зачастую затрагивает лишь небольшую часть коллектива. Подавляющее большинство респондентов (74%) указали, что на удаленке работает менее 10% сотрудников. Еще 9% компаний сообщили, что удаленные сотрудники составляют от 10 до 20% штата.

Формат дистанционной занятости прочно закрепился в определенных профессиональных областях. Абсолютным лидером является сфера информационных технологий: в 35% компаний, где практикуется удаленка, дистанционно работают ИТ-специалисты. Сотрудники сферы продаж и инженеры работают удаленно в каждой пятой компании. В топ-5 также вошли эйчары (17%), сотрудники бухгалтерии и финансовых служб (12%). В структуре удаленной занятости также представлены такие сферы деятельности как закупки, call-центр, юриспруденция и маркетинг.

Таким образом, удаленная работа в России перешла из режима вынужденной меры в стабильный и точечный формат. Он применяется ограниченно, в основном для специалистов ИТ, сферы продаж и инженерного профиля.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 199

Время проведения: 4-26 августа 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.