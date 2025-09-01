В Сбербанке стартовал сезон осенних ИТ-стажировок

1 сентября 2025 г. в Сбербанке стартовала программа стажировок. К отбору приглашаются студенты от второго курса бакалавриата, магистранты и аспиранты на очной форме обучения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Участники могут выбрать одно из восьми профессиональных направлений: аналитика и управление продуктом, QA и тестирование, дизайн и UX, кибербезопасность, финансы, юриспруденция, маркетинг, ИТ-поддержка.

По итогам весеннего набора 2025 г. самыми востребованными были Data Science, QA и Python. Конкурс на них очень высокий – 72 человека на место. Лучшие из 1400 стажеров весенней волны получат предложение работы от Сбербанка.

Сбербанк развивает совместные образовательные программы с 28 ведущими вузами страны, сейчас на них обучаются 3000 студентов.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка: «Каждый новый сезон стажировок для команды «Сбера» – это вдохновение. Молодые ребята приходят с горящими глазами, смелыми идеями и искренним интересом к технологиям. И мы рады делиться опытом и вместе работать над проектами, которые создают будущее».