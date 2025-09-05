CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ГК Softline и FESCO будут совместно развивать цифровые решения для логистики

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и транспортная группа FESCO (предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») заключили соглашение о сотрудничестве. Компании будут вместе разрабатывать и внедрять ИТ-инструменты для развития российской логистики. Это партнерство соответствует стратегии ГК Softline по усилению позиций в качестве центра компетенций.

В рамках соглашения стороны намерены развивать сотрудничество в сфере разработки и внедрения отечественных программных решений для российской логистической отрасли, в том числе с использованием технологий машинного обучения. Помимо этого, компании рассмотрят возможность применения продуктов группы компаний Softline в операционной деятельности FESCO, прежде всего в сфере контейнерных перевозок и портовой логистики. Также запланированы образовательные форматы: семинары, мастер-классы и практикумы, что позволит объединить экспертизу FESCO и ГК Softline в формировании надежных и безопасных цифровых решений.

«Для нас это партнерство — возможность совместно с лидером отрасли создать и вывести на рынок по-настоящему востребованные ИТ-решения. Логистика — это активно развивающаяся сфера, в которой уже активно используются новые ИИ-технологии и инновационные решения. Мы уверены: экспертиза ГК Softline, подкрепленная практическим опытом FESCO, позволит нам создать цифровые продукты, которые реально повысят эффективность перевозок в России», — сказал Денис Варченко, директор по развитию бизнеса в Сибири и на Дальнем Востоке ГК Softline.

«Мы видим ценность этого сотрудничества в практическом обмене опытом. У FESCO — хорошее понимание логистики и задач, которые ставит перед нами рынок. У ГК Softline — сильные компетенции в цифровых технологиях. Вместе мы можем быстрее адаптировать и внедрять решения, которые повысят прозрачность, предсказуемость и устойчивость логистических процессов», — отметил Дмитрий Суровец, заместитель генерального директора по информационным технологиям FESCO.

