Исследование «К2Тех»: количество комплексных сервисных ИТ-проектов растет на 30% ежегодно

Компания «К2Тех» представила исследование российского рынка технической поддержки ИТ-инфраструктуры. Анализ более 5 тыс. запросов на сервисное обслуживание и 400 тендерных предложений в «Контур.Закупки» показал, что начиная с 2022 г. количество комплексных сервисных ИТ-проектов растет в среднем на 30% в год. Такие проекты подразумевают поддержку сразу нескольких систем или всей ИТ-инфраструктуры компании.

В структуре сервисного рынка комплексные проекты занимают всего 13-17%, при этом на них приходится около трети выручки. Она растет в среднем на 40% в год, сильно обгоняя простые сервисные проекты, выручка от которых растет всего на 27% в год. По данным исследования, 52% комплексных сервисных проектов связаны с одновременной поддержкой вычислительной инфраструктуры, системного ПО и телеком-решений.

«Обеспечение стабильности работы наших ИТ-систем – приоритетная задача. После многочисленных атак на FMCG-сегмент в этом году мы поняли, что нельзя полностью защититься. Приняв риск, что нас когда-нибудь взломают, мы начали искать не просто сервис-провайдера, который поможет защититься, но и сможет помочь поднять нашу инфраструктуру как можно быстрее. Кроме того, сейчас рынок ИТ-решений насыщен новыми продуктами. Но оценить их реальную эффективность и совместимость с нашей инфраструктурой без глубокой экспертизы в них практически невозможно. Поэтому важно привлекать комплексного сервис-провайдера, который обладает проверенным опытом внедрения и поддержки таких решений. Они помогают нам выбирать именно те решения, которые уже доказали свою пользу в бизнесе, будь то новый аппаратный компонент или же ИИ-инструменты», – сказал Юрий Литвенчук, директор инфраструктуры «Айсберри».

С учетом динамики киберугроз (особенно после громких случаев взлома инфраструктур этим летом) организации все больше осознают необходимость киберустойчивости своего бизнеса. Поэтому они все чаще включают в обслуживание проекты по информационной безопасности – их доля в комплексных проектах уже достигла 25%.

«ИТ-ландшафт усложнился: компании используют множество разрозненных решений, в том числе и молодых, только развивающихся. Инфраструктура становится все менее управляемой, а уровень рисков растет. По прогнозам аналитиков, более 60% компаний сегмента enterprise считают технологический риск главным корпоративным риском. Он заключается в снижении устойчивости и предсказуемости работы всех ИТ-систем. Соответственно, бизнес ищет модели, где провайдер берет на себя ответственность за обеспечение отказоустойчивости инфраструктуры. Это подразумевает выход за рамки break and fix, а именно проактивную работу над повышением надежности, эффективности и безопасности ИТ. Так, сервисный партнер забирает на себя полный цикл сопровождения инфраструктуры, в то время как заказчики могут сосредоточиться на развитии своего ключевого бизнеса», — сказала руководитель центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» Наталия Сляднева.

Эксперты «К2Тех» подчеркивают: комплексный сервис становится не одним из направлений рынка, а драйвером его развития. Персонализация и формирование единого центра ответственности обеспечивает стратегическую ценность для клиентов, помогая им минимизировать операционные риски. По их мнению, такая модель дает компаниям гарантию устойчивости: предсказуемость SLA, снижение издержек и уверенность в том, что критическая инфраструктура будет готова к новым вызовам и цифровой трансформации.

