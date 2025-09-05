«Корус Консалтинг»: российские компании переходят к гибким моделям бюджетирования, но пока Excel остается главным инструментом для планирования

ГК «Корус Консалтинг» провела исследование «Финансовое планирование в России: цифры, тренды, опыт компаний», в котором приняли участие более 130 финансовых директоров и руководителей подразделений промышленных, торговых, финансовых, ИТ и других компаний с годовой выручкой более 2 млрд руб. Исследование показало, что большинство российских компаний по-прежнему работают со статичной моделью планирования, хотя динамичный рынок требует гибкости и быстрой реакции. В то же время бизнес постепенно начинает прорабатывать несколько сценариев, частично применять драйверные модели и внедрять специализированные системы для автоматизации планирования. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Организация процесса и горизонты планирования

Большинство компаний (72%) используют смешанный подход к бюджетированию, сочетая метод «сверху вниз» (цели задает руководство, а подразделения их детализируют) и «снизу вверх» (планы формируются в бизнес-юнитах и консолидируются на уровне руководства). Почти пятая часть респондентов (19%) строит бюджет исключительно «снизу вверх», а около 9% – только «сверху вниз».

Чаще всего горизонт планирования – один год; об этом сообщили 71% опрошенных. Только 27% компаний планируют на несколько лет вперед.

«Мы живем в «безбюджетном» мире. Это не значит, что мы не делаем прогнозы для банков, акционеров, инвесторов, просто мы подходим к планированию гибко: работаем в бюджетной системе, в которой по необходимости оперативно собираем прогнозы от бизнеса, сравниваем различные версии прогнозов. Мы анализируем бизнес-юниты, которые отстают от тренда, изучаем компании, которые наоборот опережают темпы, ищем причины и тиражируем этот успех на остальные юниты», – сказала Олеся Жаворонкова, главный финансовый директор компании «Рольф».

Сценарии и частота корректировок

65% компаний указали, что прорабатывают два-три сценария развития, 24% – только один сценарий. Более 91% опрошенных планируют с месячным шагом. При этом 45% респондентов отметили, что корректируют бюджет раз в полгода, а 32% – ежеквартально.

«45% компаний бюджетируют один раз в год, а 24% делают только один сценарий. В условиях изменчивой среды актуальность прогноза теряется быстро, поэтому редкое обновление бюджета и сценариев приводит к тому, что решения принимаются вслепую», – отметил Сергей Ломпа, заместитель финансового директора «Яндекс Маркета».

Вовлеченность и детализация

Более 82% компаний активно вовлекают бизнес-пользователей в процессы планирования, а 54% опрошенных рассказали, что вовлекают в эти процессы до 100 подразделений. При этом 54% компаний используют среднюю детализацию планов, а 39% – глубокую.

«На наш взгляд необходимо детализировать бюджет поквартально с высокой аналитичностью. Такой уровень аналитичности нужен чтобы и на этапе расчета, и при контроле видеть точную картину. Это помогает быстро реагировать на изменения и принимать корректные управленческие решения», – сказала Анна Фролова, заместитель директора по бюджетированию «Полиметалл УК».

Автоматизация: Excel пока доминирует

Исследование показало, что 43% компаний до сих пор выстраивают процессы бизнес-планирования в Excel. 33% применяют гибридную модель (Excel, учетные системы или BI). При этом полностью удовлетворены своей системой бюджетирования только 10% компаний.

«Компании стремятся строить планирование на основе данных, но уровень автоматизации во многих отраслях пока недостаточно высокий. Те, кто сумеет объединить данные и процессы бюджетирования в единую систему, выиграют в точности и скорости управленческих решений», – сказал Максим Киселев, руководитель отдела FP&A «Т-Банка».

Вызовы планирования

Драйверные модели (подход к планированию, при котором стоимостные показатели математически связаны с натуральными, ценовыми и удельными показателями, определяющими эффективность бизнеса) есть лишь у 12% компаний. Более 61% используют смешанный подход: с частью показателей работают по драйверам, с частью – вручную, а 27% компаний считают все вручную.

Среди основных вызовов респонденты назвали длительные циклы подготовки планов (51%), ограниченные возможности для многосценарного планирования (59%) и сложность согласования планов между функциями (46%).

«Сегодня в сфере бюджетного планирования можно выделить следующие вызовы. Первый – это длительный цикл подготовки планов, что неизбежно при вовлеченности всех бизнес-подразделений. Второй вызов – поиск оптимального уровня детализации. И третий – это сложность коммуникации и каскадирования многосценарной модели», – отметила Алина Певунова, директор департамента FP&A «Детский мир».

«Финансовое планирование сегодня приходится выстраивать в условиях постоянной неопределенности. С одной стороны, бизнесу нужна автоматизация – чтобы быстро пересматривать планы, моделировать сценарии и принимать решения. С другой – сложные и дорогие проекты трудно обосновать и включить в бюджет, да и их масштаб часто пугает. Поэтому особенно важна гибкость: и в подходе к планированию, и в подходе к его автоматизации. Компании все чаще выбирают поэтапный, agile-подход, когда каждый этап дает быстрый результат и становится частью большой трансформации процессов планирования», – сказала Анна Флоринская, директор по развитию департамента бизнес-планирования ГК «Корус Консалтинг».