Отношение к серым зарплатам за 16 лет сменилось от толерантности к осторожности

Число противников зарплат в конверте сегодня в 1,5 раза превышает число лояльных. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

30% россиян согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальное трудоустройство. 46% отвергает подобные предложения, а каждый четвертый (24%) затруднился с ответом.

Среди мужчин готовность согласиться на неофициальную оплату труда значительно выше (35%), чем среди женщин (26%).

Наиболее лояльно к «серой» зарплате настроены респонденты в возрасте 35—45 лет (35% потенциально готовы согласиться). Молодежь до 35 лет и респонденты старше 45 лет выражают меньшую готовность (30% и 28% соответственно). Каждый второй россиянин 45+ принципиально против «серых» схем (50%).

Среди респондентов с ежемесячным доходом от 100 тыс. руб. лишь 27% согласны на неофициальную зарплату, а доля отказавшихся самая высокая (53%). Среди тех, кто зарабатывает меньше, готовность к доходам в конверте выше (32—33%), а отказов меньше (44%).

Респонденты с высшим образованием реже готовы согласиться на «серые» схемы (27%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (31%).

Динамика результатов опроса демонстрирует кардинальный сдвиг в общественных настроениях за 16 лет. Если в начале 2009 г. 60% респондентов были готовы на неофициальную зарплату, а против выступали лишь 21%, то к 2025 г. распределение голосов существенно изменилось: 30% согласных и 46% противников. В течение последних двух лет доля противников серых схем стабилизировалась на достаточно высоком уровне, что говорит о постепенной трансформации рынка труда в условиях кадрового дефицита и растущем желании работников иметь официальные, а значит, защищенные законом трудовые отношения.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 404

Время проведения: 29 августа – 2 сентября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

