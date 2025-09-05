CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Первый Бит» и Tibbo Systems совместно займутся развитием технологий Индустрии 4.0

Проектный офис интегратора ИТ-решений «Первый Бит» и Tibbo Systems, разработчик low-code-платформы AggreGate для промышленного интернета вещей (IoT/IIoT), подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Партнерство направлено на развитие цифровых технологий в промышленности, включая внедрение MES-систем и создание комплексных решений для IoT.

В рамках совместных проектов компании планируют предлагать заказчикам готовые отраслевые решения для автоматизации производственных процессов, сбора и аналитики данных, а также интеграции с ERP- и MES-системами. Это позволит предприятиям повысить эффективность управления производством, сократить издержки и ускорить переход к Industry 4.0.

«Сегодня предприятия сталкиваются с необходимостью объединения разнородных систем: MES, BI, ERP. Без глубокой интеграции добиться прозрачности производства и эффективного управления практически невозможно. Наше партнерство с Tibbo Systems направлено на создание готовых решений, которые закроют этот запрос рынка. Мы уверены, сотрудничество усилит позиции обеих компаний в сфере промышленной автоматизации и будет способствовать развитию отечественных технологических решений», — отметил Роман Логачев, руководитель отдела имитационного моделирования и аналитики офиса NFP компании «Первый Бит».

Руководитель направления по развитию партнерской сети Tibbo Systems Татьяна Прокопович сказала: «Мы видим большой потенциал в объединении экспертизы офиса NFP компании «Первый Бит» и возможностей платформы AggreGate. Наши совместные решения позволят предприятиям быстрее внедрять технологии Industry 4.0, интегрируя IoT, MES и аналитику данных в единую экосистему. Для заказчиков это означает не только рост прозрачности и управляемости производства, но и сокращение сроков выхода на новый уровень цифровой зрелости».

В рамках сотрудничества компании планируют провести ряд маркетинговых активностей, направленных на демонстрацию эффективности интеграции MES, IoT и аналитики данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Русская смекалка против импортозамещения. Госзаказчики нашли хитрый способ закупать иностранное «железо» вместо отечественного

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

На продлении жизни Windows 10 сверх нормы Microsoft заработает больше $7 млрд

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Водителя электромобиля Dodge Charger оштрафовали за слишком громкий выхлоп

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: