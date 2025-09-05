CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сбербанк расширяет возможности экосистемы для юридических лиц

Корпоративным клиентам Сбербанка станут доступны системы документооборота от ведущих операторов. Первые клиенты уже в сентябре 2025 г. смогут подключить личный кабинет ЭДО «Контур.Диадок» (система электронного документооборота от оператора «СКБ Контур») напрямую в «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы хотим, чтобы предприниматель тратил меньше времени на подбор и адаптацию ИТ-решений для операционных задач и больше — на бизнес. Поэтому расширяем возможности экосистемы. Теперь предприниматели смогут закрыть свои потребности, используя лучшие сервисы как дочерних компаний «Сбера», так и его партнеров. Что особенно важно с точки зрения клиентского опыта, новые партнерские решения будут интегрированы в привычный интерфейс интернет-банка «СберБизнес». Начинаем с электронного документооборота, максимально комплементарного финансам. В сентябре в интернет-банке «СберБизнес» предложим нашим пользователям системы от ведущих операторов и нашим первым партнером в этом становится СКБ Контур».

Благодаря интеграции системы электронного документооборота в «СберБизнес» предприниматели смогут обмениваться документами с партнерами и контрагентами, не покидая интернет-банка. Все ключевые этапы — создание документа, подписание квалифицированной электронной подписью, отправка и получение — происходят в едином интерфейсе «СберБизнес». Это позволит пользователям не переключаться между разными личными кабинетами операторов ЭДО и не тратить время на их изучение.

Интернет-банкинг «СберБизнес» включает в себя веб-версию и мобильное приложение. Это универсальная онлайн-платформа для ведения и развития бизнеса, управления компанией и процессами, отслеживания ключевых показателей. «СберБизнес» позволяет осуществлять расчеты, взаимодействовать с контрагентами и госорганами, управлять расходами и персоналом, искать финансирование, отслеживать аналитику по компании и по отрасли и многое другое. Ежемесячная аудитория веб-версии превышает 2 млн, а мобильного приложения – 1,37 млн клиентов.

