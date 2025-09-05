CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в банках
|

Сбербанк запустил оплату частями для владельцев бизнес-карт

Сбербанк объявил о расширении возможностей сервиса «Плати частями» — теперь им могут пользоваться и индивидуальные предприниматели с бизнес-картами Сбербанка. Это сервис который дает владельцам бизнес-карт возможность оплачивать покупки частями — без лишней нагрузки на оборотные средства. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сегодня «Плати частями» работает более чем с 600 магазинами. Среди них — «Мегамаркет», «Купер», «Петрович», Hoff, «Рольф» и др. Это значит, что предприниматели могут приобретать все необходимое для работы — от техники и мебели до стройматериалов и комплектующих — и при этом сохранять гибкость в управлении бюджетом.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: Сервис «Плати частями» раньше был доступен только частным клиентам, а теперь им могут пользоваться и индивидуальные предприниматели с бизнес-картами «Сбера». Для бизнеса это реальная поддержка: можно распределять расходы во времени и тем самым снижать нагрузку на бюджет. Сегодня бизнес-картами «Сбера» активно пользуются почти 600 тыс. предпринимателей. И это неудивительно: карта стала универсальным инструментом для ежедневных расчетов. Ей оплачивают технику и мебель для офиса, стройматериалы и комплектующие, транспортные расходы. А в топе категорий — продукты и фуд-ритейл (30% всех операций), электроника и товары для дома (15%), а также обычные магазины (10%). Мы видим, что бизнесу нужны такие же простые и удобные сервисы, как и частным клиентам. «Плати частями» расширяет возможности бизнес-карты и помогает предпринимателям увереннее управлять оборотными средствами».

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно выбрать товар на сайте партнера, авторизоваться через «Сбер ID» и указать оплату «Плати частями» с бизнес-карты. Первый платеж спишется сразу, остальные — автоматически по выбранному графику. Срок рассрочки можно установить: 2, 4, 6 или 12 месяцев. При двухмесячном сроке платежи списываются раз в две недели, при более длительных — раз в месяц. Сумма покупки может быть от 1 тыс. до 150 тыс. руб.

Сервис доступен гражданам России в возрасте от 18 до 70 лет, имеющим карту Сбербанка как физическое лицо и бизнес-карту как индивидуальные предприниматели. Счета-фактуры при оплате через «Плати частями» не формируются.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Русская смекалка против импортозамещения. Госзаказчики нашли хитрый способ закупать иностранное «железо» вместо отечественного

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

На продлении жизни Windows 10 сверх нормы Microsoft заработает больше $7 млрд

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Водителя электромобиля Dodge Charger оштрафовали за слишком громкий выхлоп

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: