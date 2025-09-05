CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Студенты Алтайского ГАУ вместе со специалистами компании 2ГИС развивают цифровую инфраструктуру Барнаула

Студенты второго курса Факультета природообустройства Алтайского ГАУ, обучающиеся по специальности «Прикладная геодезия» Андрей Еремин и Софья Астрелина успешно прошли летнюю производственную практику в компании 2ГИС. Об этом CNews сообщили представители АГАУ.

В рамках практики ребята погрузились в работу специалистов геоинформационных систем, освоили профессиональное программное обеспечение QGIS, занимались оцифровкой спутниковых снимков, а также выезжали на реальные объекты с использованием специального мобильного приложения для сбора геоданных.

Студенты приняли участие в создании и обновлении картографических данных для сервисов 2ГИС. Например, разработали поэтажную схему корпуса экономического факультета АГАУ (ул. Молодежная, 45). Это упростит навигацию по корпусу для студентов, преподавателей и гостей университета.

Кроме того, студенты детализировали карту жилого комплекса «Колумб» в новом микрорайоне Барнаула, новостройках Барнаула, что сделает визуализацию района более точной и полезной для пользователей.

В компании отмечают, что работа студентов АГАУ не только позволила им проявить профессиональные компетенции, полученные в университете, но и внесла реальный вклад в развитие цифровой инфраструктуры города. Обновленные карты делают навигацию проще, а визуальное представление объектов — более наглядным и информативным.

«Это уже второй год успешного взаимодействия АГАУ и 2ГИС, и такой опыт показывает, насколько важно и ценно практическое обучение в реальных условиях. Надеемся, что впереди еще много интересных проектов и новых открытий», - сказал заместитель директора по работе с клиентами филиала 2ГИС в Барнауле Андрей Данилов.

Сотрудничество между Алтайским ГАУ и компанией 2ГИС началось в 2024 г. и уже коснулось целого ряда аспектов совершенствования ГИС-сервисов на региональном уровне.

