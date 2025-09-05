Жители Хабаровского края будут изучать цифровые технологии в «Школе 21»

В Хабаровске появится «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбербанка. Здесь каждый желающий от 18 лет сможет изучить востребованные языки программирования, получить сильные компетенции в ИТ-сфере и развить мягкие навыки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк и Правительство Хабаровского края будут совместно готовить высококвалифицированных цифровых инженеров для обеспечения долгосрочных потребностей отраслей экономики в регионе, а также обмениваться лучшими практиками и экспертизой в сфере цифровых технологий.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «"Школа 21" в Хабаровске станет площадкой, где талантливые молодые люди смогут получить востребованные цифровые навыки и ценный опыт командной работы, творческого решения задач и реализации реальных проектов. Мы уверены, что выпускники школы внесут значимый вклад в будущее региона и всей России».

Дмитрий Демешин, губернатор Хабаровского края: «Это сотрудничество позволит нам вырастить высококлассных ИТ-специалистов, что станет фундаментом для устойчивого экономического роста и цифровой трансформации Хабаровского края. Благодаря внедрению современных образовательных технологий и платформенных решений мы сможем создавать условия для профессионального развития и повышения конкурентоспособности кадрового потенциала региона».

Для поступления на основное обучение необходимо пройти отбор, который состоит из трех этапов: онлайн-игра на алгоритмическое мышление, память и логику, видео о школе и «бассейн». Последний этап длится 26 дней и проходит очно в кампусе «Школы 21». Участники будут изучать азы программирования на языке C, создавать собственную игру, реализовывать индивидуальные и командные проекты.

Лучшие участники по итогам «бассейна» перейдут на основное обучение в «Школе 21», где смогут выбрать актуальное ИТ-направление и изучить востребованные языки программирования: C, C++, C#, Kotlin, Go, Java, JavaScript, Python или Swift.

Большое внимание в «Школе 21» уделяется не только твердым, но и мягким навыкам. Обучение будет проходить по методике «равный равному», когда участники обмениваются друг с другом знаниями и опытом, выполняют групповые и индивидуальные проекты. Так участники развивают умение работать в команде, самодисциплину, учатся управлять временем, отстаивать свою точку зрения и находить компромисс.

Неотъемлемая часть обучения — трехмесячная стажировка. Во время нее большинство студентов получают предложения о работе благодаря сильной технической базе и уверенным коммуникативным навыкам. Подать заявку на обучение можно на сайте школы.