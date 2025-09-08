12-й Бизнес-форум 1С:ERP

Фирма «1С» приглашает пользователей, потенциальных клиентов и партнеров принять участие в 12-м Бизнес-форуме 1С:ERP, посвященном практике внедрения и развитию «1С:ERP» и других решений и сервисов «1С». Форум пройдет 20 ноября 2025 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон №1).

Целью форума является обмен опытом по проектам внедрения «1С:ERP», «1С:Корпорация», «1С:Управление холдингом», «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Документооборот КОРП», «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», «1С:Аналитика», «1С:Шина», «1С:MDM» и других решений «1С» для корпоративного сектора, представление новых возможностей этих решений и платформы «1С:Предприятие», сервисов «1С», отраслевых и специализированных решений 1С-Совместно.

Бизнес-форум 1С:ERP проводится фирмой «1С» с 2014 года. Мероприятие традиционно вызывает большой интерес у представителей крупного и среднего бизнеса, количество участников растет с каждым годом. В 2024 году на мероприятие зарегистрировалось более 7300 участников, очно приняли участие более 3600 человек из 1650 организаций (из них 91% участников от пользователей решений «1С» – руководители компаний, подразделений и проектов автоматизации). На сайте трансляции мероприятия присутствовало 3250 посетителей. География участников – 340 городов из 9 стран. С материалами форума 2024 года, фото- и видеорепортажами можно ознакомиться на сайте.

В 2025 году форум пройдет в очном формате с онлайн-трансляцией всех секций. Бизнес-форум 1С:ERP – это уникальная возможность из первых рук узнать о возможностях и преимуществах флагмана продуктовой линейки «1С» – «1С:ERP».

В программе запланированы: пленарное заседание, параллельные тематические секции, вернисаж (выставка) программных продуктов.

Среди ключевых докладчиков – директор фирмы «1С» Б.Г. Нуралиев, руководители и ведущие специалисты подразделений разработки платформы «1С:Предприятие», «1С:ERP» и других прикладных решений и сервисов. Своим опытом внедрения и применения решений «1С» поделятся представители пользователей, в том числе победители международного конкурса корпоративной автоматизации «1С:Проект года».

В ходе докладов будут освещены следующие темы: направления автоматизации холдингов, внедрения ERP-решений, технологий обработки и анализа данных, документооборота, управления проектами, активами и ремонтами, производственной безопасности и экологии, логистики.

Планируется представить опыт цифровизации в различных отраслях: промышленность, торговля, транспорт и логистика, строительство, недвижимость и ЖКХ, агропромышленный комплекс, финансовый сектор.

Участники форума смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С» – методистам и разработчикам платформы «1С:Предприятие 8», «1С:ERP», «1С:Документооборот», «1С:Управление холдингом», «1С:ERP. Управление холдингом» разработчикам 1С-Совместных решений, а также ознакомиться с практическим опытом реализации проектов на реальных примерах.

К участию в форуме приглашаются:

представители руководящего состава коммерческих компаний крупного и среднего масштаба, корпоративного сектора: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры, ИТ-директора и директора по цифровизации, технические директора и руководители производств, HR-директора;

представители руководящего состава и их заместители, отвечающие за информатизацию федеральных, региональных и муниципальных органов власти и подведомственных им учреждений;

представители партнеров фирмы «1С»;

представители средств массовой информации.

Участие в форуме бесплатное, при условии обязательной предварительной регистрации и подтверждения от фирмы «1С». Количество мест для очного участия ограниченно.

Подробная информация о Бизнес-форуме 1С:ERP, предварительная программа и регистрация – на сайте фирмы «1С»: http://www.1c.ru/bf.