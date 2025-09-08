«Корус Консалтинг» разработал новый модуль «Оценка 360» K-Team HRM для комплексного анализа компетенций персонала

Новый модуль платформы K-Team HRM «Оценка 360» позволяет компаниям проводить всестороннюю оценку сотрудников с учетом мнения коллег, подчиненных и руководителей. Решение помогает компаниям выявлять зоны развития сотрудников, формировать кадровый резерв, снижать текучесть за счет прозрачной системы обратной связи, а также обеспечивает цифровую целостность «жизненного цикла» сотрудника (побор, адаптация, обучение, развитие). Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

K-Team — это модульное all-in-one решение на базе «1С-Битрикс24» от ГК «Корус Консалтинг» для корпоративных коммуникаций, эффективного взаимодействия команды и управления талантами. K-Team HRM включает все ключевые модули для работы с персоналом в едином информационном пространстве: корпоративный портал, личный кабинет сотрудника, адаптацию, геймификацию (корпоративная валюта и магазин призов), управление по целям и KPI, обучение, базу знаний, оценку 360 и многое другое.

В условиях высокой конкуренции за кадры и растущих требований к управленческим компетенциям классические методы оценки персонала, такие как аттестация или оценка руководителем, часто оказываются недостаточно полными. Они не учитывают мнение коллег и подчиненных, что приводит к появлению «слепых зон» в управлении персоналом и снижению вовлеченности сотрудников. Кроме того, «ручной» сбор обратной связи делает оценку трудозатратным процессом и повышает риск ошибок.

Новый модуль «Оценка 360» в K-Team HRM решает эту проблему, предоставляя HR-службам и топ-менеджменту удобный инструмент для сбора и анализа многосторонней обратной связи. Это не просто анкетирование, а полноценная система, где каждый сотрудник получает четкое представление о своих сильных сторонах и точках роста.

Модуль позволяет HR-специалистам создавать индивидуальные модели оценки с учетом специфики компании. Информацию о компетенциях можно загружать в систему вручную или через Excel, настраивать шкалы оценки, добавлять открытые вопросы и определять целевые показатели для разных должностей. Это дает возможность адаптировать оценку под конкретные бизнес-задачи – от формирования кадрового резерва до диагностики управленческих навыков.

Решение поддерживает запуск массовых и точечных оценок, что позволяет HR-отделам проводить анализ как целых подразделений, так и отдельных сотрудников. Система автоматически рассылает уведомления респондентам, контролирует сроки заполнения анкет и завершает оценку в установленную дату. Модуль позволяет получать оценки от коллег, подчиненных или руководителей, а при необходимости скорректировать состав участников уже в ходе самого опроса.

После завершения сбора данных есть возможность оперативно сформировать детализированные отчеты в PDF и Excel, которые могут включать в себя визуализацию оценок от разных групп респонднетов – «Радар компетенций»; матрицу расхождений, которая выявляет различия между самооценкой сотрудника и мнением коллег, как руководителей, так и подчиненных; зонирование компетенций, в том числе слепые зоны, зоны развития, скрытый потенциал, сильные стороны; анализ открытых ответов, который позволяет понять контекст оценок. Кроме того, HR-специалист может дополнить финальный отчет рекомендациями для сотрудника.

«Оценка 360 – это не просто HR-инструмент, а элемент корпоративной культуры. Современные компании все чаще отходят от вертикальных оценок "сверху вниз" в пользу многосторонней обратной связи. Наш модуль дает руководителям возможность увидеть, как их действия воспринимаются командой, а сотрудникам – понять свою роль в организации. Это важный шаг к осознанному управлению и развитию персонала», – отметил Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM ГК «Корус Консалтинг».