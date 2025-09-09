Быстрая регистрация товарного знака: сопровождение брендов Подмосковья

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Московской области расширена действующая мера поддержки для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь специалисты центра «Мой Бизнес» будут сопровождать заявителей на этапе подготовки заявки на регистрацию товарных знаков и патентов. Это позволит предпринимателям снизить количество ошибок и ускорить признание защиты интеллектуальной собственности владельца», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, сокращен срок предоставления всех мер поддержки центра «Мой бизнес» более чем в пять раз – с 169 до 30 рабочих дней.

Услуги центра «Мой Бизнес» – это единый сервис предоставления комплексной поддержки предпринимателям Подмосковья.

