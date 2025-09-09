CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Временно занят: люди стали искать подработку в 3,5 раза чаще

В России стремительно растет интерес к временной занятости: люди ищут подработку в 3,5 раза чаще, чем год назад. Также в 2025 г. каждый месяц в среднем 430 тыс. человек регистрируются как самозанятые — это на 9% выше, чем в 2024 г. и на 32% выше, чем в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработка».

По данным ФНС, в России на момент июля 2025 было зарегистрировано более 14 млн самозанятых — это на 28% больше, чем год назад. Лидерами по числу самозанятых остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, а среди регионов — Краснодарский край, Свердловская и Самарская области, Татарстан, Дагестан и Новосибирская область.

31 июля 2025 г. Президент России подписал закон о платформенной занятости. Документ закрепляет новые правила работы для онлайн-сервисов, исполнителей и заказчиков. Вступление закона в силу запланировано на 1 октября 2026 г., а до этого времени будут разработаны необходимые подзаконные акты.

«Принятие закона о платформенной занятости — важный шаг для развития рынка. Бизнес получает прозрачные механизмы, исполнители — возможность брать разовые заказы удобно и легально, государство — обеленный рынок с понятными правилами. В итоге выигрывают все стороны. А для платформ временной занятости это возможность сделать взаимодействие между заказчиками и исполнителями еще более безопасным и эффективным», — сказала Legal-партнер «Авито Подработки» Евгения Хорова.

