«Самолет» централизует ИТ-блок для создания единой цифровой платформы девелопера и ускорения внедрения ИИ

Группа «Самолет» объявила о старте нового этапа цифровой трансформации. Компания консолидирует все ИТ-активы и продолжит создание единой производственной системы. Мера призвана повысить эффективность основного бизнеса, внедрить бесшовную интеграцию процессов и создать централизованную data-платформу для массового внедрения искусственного интеллекта в «Самолете». В рамках стратегии все продукты, включая платформу 10D, консолидируются в единый ИТ-блок под управлением Алексея Семенова, ИТ-директора группы «Самолет». Это позволит сфокусировать разработку на ключевых задачах девелопера и отказаться от непрофильных функций.

Дмитрий Самоходкин, генеральный директор «Самолет 10D», сказал. «За короткое время мы с командой построили зрелую платформу, которая доказала свою ценность на рынке. Сегодня заключено более 60 контрактов с ведущими девелоперами, а сама платформа внедрена на сотнях проектов и включает десятки взаимосвязанных модулей. Для группы «Самолет» 10D стала незаменимым инструментом: она внедрена на ключевых стройках, позволяет контролировать сроки, снижать затраты и повышать прозрачность процессов. Мы показали, что цифровизация в строительстве может давать прямой бизнес-результат — быстрее строить, дешевле управлять и эффективнее контролировать качество. Этот результат стал возможен благодаря сочетанию технологической экспертизы и глубокого отраслевого опыта команды. Решение о консолидации — необходимый шаг для усиления синергии между рыночными продуктами и внутренними процессами «Самолета» в новой реальности».

Александра Горчакова, директор по персоналу и устойчивому развитию группы «Самолет», отметила. «Мы благодарим Дмитрия и команду 10D за вклад в ИТ-трансформацию не только «Самолета», но и всей отрасли. Реализуемые им проекты в области цифровизации девелопмента — это ценный актив компании. Проводимые изменения — это пример гибкого управления ресурсами и компетенциями: они позволяют нам сконцентрировать сильные кадры на стратегически важных для компании направлениях, усиливая ключевые продуктовые команды и ускоряя реализацию наших стратегических целей».

Алексей Семенов, ИТ-директор группы «Самолет», отметил: «Наша ключевая задача на новом этапе — создание целостной, бесшовной digital-среды для «Самолета». Мы консолидируем разные системы и бизнесы в единую платформу, что критически важно для внедрения сквозных ИИ-решений, прогнозной аналитики и полной автоматизации производственных циклов. Что касается платформы 10D: все обязательства перед внешними клиентами будут выполнены в полном объеме. Продукт продолжит стабильную работу, но его фокус будет перенаправлен на максимальное усиление нашего основного бизнеса. Для нас это точка сборки для создания самой эффективной в отрасли производственной системы, основанной на данных и искусственном интеллекте».

