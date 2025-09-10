Цифровой колледж Skillbox объявляет набор на грантовую программу

Цифровой колледж Skillbox запускает грантовую программу на бесплатное обучение. Грантовый конкурс проходит при поддержке VK — компания оплатит обучение участникам, показавшим лучшие результаты по итогам отбора. Об этом CNews сообщили представители VK.

Программа дает возможность в онлайн-формате обучиться востребованным цифровым направлениям и получить диплом о среднем профессиональном образовании. Принять участие в конкурсе могут выпускники 9-х и 11-х классов, а также любой желающий, у которого есть аттестат об основном или среднем общем образовании — достаточно подать заявку до 18 сентября 2025 г. и пройти два этапа отбора. Программа предусматривает 20 грантовых мест. Лучшие участники программы смогут претендовать на стажировку в VK.

Гранты полностью покрывают стоимость обучения и позволяют выбрать одно из двух направлений: «Веб-разработка» или «Графический дизайн». Обучение проходит в онлайн-формате, с гибким графиком, доступом из любой точки мира. Участникам не нужно сдавать ЕГЭ или ОГЭ — достаточно заполнить заявку на сайте колледжа и пройти конкурсный отбор.

На первом этапе отбора участникам нужно выбрать направление и составить мотивационное обращение в текстовом или видеоформате: рассказать о себе, своих целях и мотивации. Также необходимо прикрепить портфолио и документы — копию аттестата или диплома, грамоты. Заявки принимаются до 18 сентября 2025 г. Во втором этапе финалистов пригласят на онлайн-собеседование с экспертами VK, которое пройдет онлайн с 22 по 28 сентября 2025 г. Результаты будут объявлены 29 сентября 2025 г.

«Для многих это шанс получить профессию, сменить траекторию или впервые попробовать себя в IT. Мы стремимся делать образование демократичнее — гибким, доступным и ориентированным на практику. Важно, что это возможность получить современное и актуальное образование для людей из любой точки нашей большой страны — сегодня более 80% студентов Цифрового колледжа Skillbox обучаются именно в регионах России. Это не только поддержка личных карьерных планов, но и вклад в развитие локальной экономики и один из способов сформировать профессиональные кадры там, где они особенно нужны», — отметил сооснователь и генеральный директор холдинга Skillbox Сергей Попков.