Ventra Go первой из цифровых платформ автоматизирует сдельную оплату для ритейла, e-com и HoReCa

Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go анонсировала продуктовое обновление — запуск новой для платформ услуги: сдельной оплаты заданий. Теперь клиенты платформы — ритейлеры, e-com компании и представители HoReCa — могут привлекать исполнителей не только с почасовой оплатой, но и с оплатой за фактически выполненный объем работ: за каждый собранный заказ, наклеенный стикер, доставленный товар или проведенную мерчандайзинговую активность. Об этом CNews сообщили представители Ventra Go.

Это первое E2E-решение, полностью автоматизирующее процесс учета выработки и расчета вознаграждения. До сих пор платформы гибкой занятости не предлагали подобных инструментов — несмотря на очевидную и массовую потребность бизнеса.

Клиент может создавать заявки на услуги как в мобильном приложении, так и в личном кабинете в веб-интерфейсе, а также в собственном приложении через API-интеграцию. Исполнители получают доступ к заданиям в реальном времени, видят точную стоимость каждого действия и могут спланировать свой день так, чтобы максимизировать доход. Оплата начисляется автоматически — сразу после подтверждения выполнения задания.

Для исполнителей сдельная оплата открывает возможность зарабатывать больше, работая эффективнее. Вознаграждение напрямую зависит от качества и скорости выполнения задач.

Для бизнеса — это инструмент управления производительностью. Компании получают прозрачную картину выработки, могут масштабировать проекты в зависимости от нагрузки и гарантированно оплачивают только реально выполненный объем работ.

«До сих пор рынок гибкой занятости предлагал только почасовую модель. Мы первые, кто предложил оплату по факту выполнения. Автоматизация оплаты за выработку — это не просто новая функция, это новый подход к организации гибких ресурсов. Мы даем исполнителям возможность управлять своим доходом, а бизнесу — повышать производительность без роста издержек. Это решение ложится в логику эволюции гибкой занятости и подчеркивает важность честного труда — для нас принципиально, чтобы каждый человек на платформе зарабатывал только, сколько он реально вложил усилий», — сказал СРО Ventra Go Владимир Алешин.