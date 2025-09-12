CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито Работа»: тестировщики стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами летом 2025 года

Эксперты «Авито Работы» проанализировали зарплатные предложения по ключевым офисным профессиям за лето 2025 г. Рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов возглавили тестировщики — средние предлагаемые зарплаты на этих позициях выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 129 079 руб. в месяц за полный рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Тестировщики отвечают за проверку качества программного обеспечения: ищут баги, проверяют функционал, безопасность и удобство продукта. Фактический заработок зависит от грейда (junior, middle, senior) и опыта специалиста — чем выше уровень, тем выше зарплата.

В рейтинг не вошли профессии, где уровень дохода может сильно варьироваться в зависимости от опыта и квалификации (например, некоторые ИТ-специалисты, старшие и руководящие специалисты). При расчете средних зарплатных предложений для офисных сотрудников эксперты учитывали данные о вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы от одного года до трех лет. При этом на ведущих позициях одной и той же профессии предлагаемые соискателям зарплаты могут в несколько раз превышать приведенные значения.

В целом же на самые высокие зарплатные предложения в офисном сегменте могли претендовать соискатели из Ямало-Ненецкого автономного округа — им предлагали около 131 733 руб. в месяц за полный рабочий день. На втором месте оказалась Москва, где за полную занятость летом этого года готовы были платить 124 608 руб. в месяц, а тройку регионов замкнула Сахалинская область, где кандидатам предлагали в среднем 121 000 руб. в месяц.

На втором месте в рейтинге — инженеры. Летом 2025 г. они могли рассчитывать в среднем на 105 550 руб. в месяц (+13% за год). Инженеры востребованы в различных сферах — от производственных площадок до офисов, где они занимаются проектированием и разработкой инновационных решений. В группу инженерных специальностей входят многие профессии: инженеры ПТО, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-энергетики и другие.

Замыкают тройку лидеров технологи — их средняя предлагаемая зарплата составила 97 150 руб. в месяц, что на 15% выше показателей 2024 г. Технологи разрабатывают, оптимизируют и контролируют производственные процессы, выбирают и внедряют оборудование, следят за качеством продукции, устанавливают стандарты и обучают персонал. Они также внедряют новые технологии и разрабатывают производственные схемы для повышения эффективности и конкурентоспособности.

«Наибольший рост зарплат в офисном сегменте летом 2025 г. наблюдается в банковской и инвестиционной сферах — здесь предложения для соискателей увеличились почти в полтора раза (+47%) за год. Параллельно компании усиливают фокус на клиентский сервис: зарплаты специалистов служб поддержки увеличились почти на треть (+32%), а в продажах — на четверть (+26%). Работодатели понимают, что качественное взаимодействие с клиентами и персонализированный подход становятся важнейшими факторами конкурентоспособности, поэтому готовы предлагать более высокие зарплаты, чтобы привлечь и удержать сильных специалистов», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

av1.jpg

Самые высокооплачиваемые в России офисные профессии, лето 2025

