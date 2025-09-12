Hybrid AdOps School завершила второй поток обучения специалистов для digital-рекламы

AdTech-экосистема Hybrid, которая специализируется на разработках в области интернет-рекламы, запустила второй поток обучения в Hybrid AdOps School в мае 2025 г. Всего на программу поступили 110 учеников, из них было выпущено 67. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Второй поток в Hybrid AdOps School был доступен не только в офлайн-формате в Тамбове, но и онлайн, что открыло возможности для обучения студентам из любых регионов. Школа готовит специалистов по медиабаингу, медиапланированию и аккаунт-менеджменту.

Образовательная программа длилась три месяца и состояла из трех этапов: от знакомства с отраслью до погружения в программатик и освоения профессии. Обучение включало очный отбор кандидатов, индивидуальную образовательную траекторию с наставником, а также теоретическую и практическую подготовку. Во втором потоке учебные модули были доработаны с учетом обратной связи первых выпускников, добавлены кейсы на базе реальных рекламных кампаний и расширена программа менторства. Особое внимание было уделено стратегиям закупки трафика, аналитике, оптимизации кампаний и управлению бюджетами.

На втором потоке обучались студенты из 14 регионов и 5 стран мира. По окончании курса выпускники получили сертификаты, подтверждающие квалификацию, профессиональное заключение от экспертов индустрии и персональный план развития. Выпускники смогут пройти стажировку как в Hybrid, так и в компаниях-партнерах с последующим трудоустройством.

«По итогам второго потока на стажировку в Hybrid выйдут 30 молодых специалистов. Мы планируем и дальше увеличивать количество новых квалифицированных сотрудников через развитие образовательной инициативы. Глубокая практическая подготовка и знакомство с внутренними процессами компании позволяют выпускникам сразу включаться в работу и приносить результат», — сказала Дарья Покровская, руководитель Hybrid Adops School.